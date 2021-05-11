南部哪些職業年薪百萬？ 網點名「不起眼行業」：別小看！

尋求高薪、穩定的工作是增進生活品質的重要條件，因此就有一名網友好奇詢問「南部什麼工作可以年薪百萬？」對此，就有過來人分享南部高薪職業，其中更有人點名不起眼的行業收入可是相當不錯。

一名網友在PTT八卦版以「南部什麼工作可以年薪百萬？」為題發文，表示「不是自己當老闆，就是以受雇員工來看，有什麼工作可以到年薪百萬？屏東、高雄、台南來說的話，好奇有什麼工作可以破百萬？」文章一出立刻引起網友加入討論。

網友們紛紛留言指出，「牙醫」、「公務機關高階主管」、「高階軍官」、「大學教授」、「金融業，公股銀行或是民營銀行，都可以啊」、「南科工程師也是不少」，也有人透露不要小看「水電工」、「焊接工」、「宮廟」、「市場賣菜」等不起眼的小行業，收入應該也相當不錯。

其中，也有部分網友提及「中鋼」企業，「中鋼相關經歷幾年就100萬了」、「早期中鋼送員工徽章別針都是直接送黃金的」、「南部年薪破百的受雇者很多啊～中鋼、台船都是，我爸的薪水是我現在薪水的3倍多」。