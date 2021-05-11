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人資主管列12種「履歷NG照」勸世 反被嗆：怎樣都遇到慣老闆

聯合新聞網 / 綜合報導
一名HR主管列出12種「履歷NG照」勸世，但網友看了卻直呼太扯！示意圖／ingimage
一名HR主管列出12種「履歷NG照」勸世，但網友看了卻直呼太扯！示意圖／ingimage

求職面試要如何吸引主管目光？有的人光是在履歷照上就下了不少功夫，但一名人資主管就依照自己的經驗，列出12種讓她光是看一眼就不想給予面試機會的履歷NG照，但文章一出卻引起網友熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文，直言看到有些求職者在求職網站上放的照片，讓她不禁納悶「你們是真的想找工作嗎？」原PO身為用人主管，列舉出12種履歷NG照，如「沒照片」、「學士照」、「照片顛倒」、「模糊不清的照片」等都容易讓面試官在基礎分數上大大扣分，其中使用「學士照」更會讓人直覺求職者「沒經驗」。

此外，「玩咖照」、「團體照」、「藝術照」、「婚紗照」、「穿著與應徵職業不符，如應聘倉管卻穿著西裝」，這些類型的照片不只意義不明，更容易讓人不想點開來看，「雖然求職履歷很重要，但是用對照片是有助於面試率提升，乾乾淨淨、簡單、有笑容的照片能讓人看得出個性」；她也提醒「抱寵物遮臉」、「美顏或濃妝」、「人超小一個的生活照」也應盡量避免。

原PO本想發文勸世，但網友看了文章後卻紛紛抱怨，「放什麼都一樣都會遇到慣老闆」、「妳直接跟我講要放什麼照好了」、「西裝是正裝為何不行？這麼挑的主管感覺很難相處」，也有人認為看照片決定是否用人似乎太過「以貌取人」，「看外表、談吐、態度、儀容等方面來決定，而不是一張照片」、「同樣都是主管，我只想說妳的私心跟刻板印象太重了」。

求職 履歷 面試

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