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如何在面試中勝出？ 他揭一動作「面試官心中排名直接超車」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文討論「面試感謝信」的效用，貼文引起熱烈討論。示意圖／ingimage
一名網友發文討論「面試感謝信」的效用，貼文引起熱烈討論。示意圖／ingimage

隨著畢業季與求職旺季來臨，不少學生早已開始投遞履歷、準備面試，人人都希望能夠雀屏中選，受到面試官的青睞。近日一名網友便分享面試妙招，小小動作就可以替面試表現加分不少，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「面試後寄『感謝信』可以增加錄取機會！你/妳有寄嗎？」，他在文中說明最近在準備面試，意外查到「面試感謝信」，文章指出在面試後24小時內寄出感謝信可以增加錄取機會，讓他十分驚訝，「以前面試從來都沒寫過欸⋯。」

文章中說明撰寫感謝信的注意事項，原PO也查到分析效果的圖表。看完諸多資料，他認為若兩位求職者程度差不多，有寄出感謝信的那一位便有可能因此勝出，「而且這動作花費時間也沒多少呀！不說了，剛才面試完，我要先去寫『感謝信』囉！」文末原PO也拋出對「感謝信實際效果」的疑問，期待廣大網友能夠解答。

貼文引起熱議，有網友認為可以展現積極度與誠意，「不管是不是表現最好的，順手做一下這種小事展現積極態度總不會有壞處」、「有時候在面試中獲得了許多經驗，覺得對方真的有認真尊重這場面試，我會寫感謝信」、「只有你是面試官心中的備取一或前幾名，寫這個才有用。你可以再寫面試時回答不出的問題答案，應該比純粹感謝有用一點。但個人是覺得不會增加錄取機率，頂多只有讓人覺得你有禮貌和積極而已」、「之前一場面試我雖然感覺有被喜歡但部分問題答的不好，結束時主管給了名片說保持聯絡，我就趁機把問題回答更好，後來就拿到錄取」。

部分網友指出嘗試過但沒有效果，「試過，覺得超蠢。那主管只回說麻煩等候通知喔，就沒下文了」、「寫過，覺得沒用，面試就是緣分。不管經歷學歷多好，沒有打到面試官的點都沒用」、「不是每個行業都適合這樣的」、「我個人，有寄的沒上；沒寄的有上。你說奇怪不奇怪」、「我覺得沒用，大公司發mail跟面試的人又不同」。

原PO找到其他網站上對於「感謝信效果」的分析圖表。圖／取自104人力銀行
原PO找到其他網站上對於「感謝信效果」的分析圖表。圖／取自104人力銀行

面試 求職 履歷 Dcard

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