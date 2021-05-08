小資女訂目標「月薪8萬是什麼感覺？」 過來人曝：還是月光

現今社會普遍低薪的環境，不少年輕人幾乎都成了月光族，因此大部分的人都希望有加薪或升遷的機會，來提升自己的生活品質。日前就有一名女網友在PTT中PO文提到，她認真工作了好幾年月薪從一開始的22K升到現在的40K，長期目標是月薪能到80K，於是她就好奇詢問廣大網友「月薪8萬是什麼感覺？」

原PO在文中表示，自從被老闆加薪後，她現在終於可以不用三餐吃便利商店的麵包和茶葉蛋，也可以換租好一點的套房了，因此她期許月薪能再翻一翻到8萬，最後她就忍不住說道「月薪8萬的是什麼感覺？」希望能有相關經驗的網友提供解答。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「還好啊，也不會過得特別爽」、「沒啥差，頂多買個便當加買湯」、「就加顆滷蛋而已」、「薯條加大不用考慮」、「泡麵可以毫無猶豫加兩顆蛋」、「還是一樣天天吃便當啊」、「我可以滷肉飯加蛋，吃布丁不用舔蓋子」、「就只是還不夠用的感覺」。

也有過來人分享，「認真說沒感覺，我年薪百萬，生活還是一樣苦」、「我平均六萬，房車都不敢買」、「我現在8萬還是月光」、「買房買在台北市一個月房貸就4萬以上了，也是窮」。