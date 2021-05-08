職場新鮮人領低薪活該？過來人淚勸：都是自己「選擇」的

許多職場新鮮人總是抱怨起薪不高，且老闆或主管交代的事情卻有多又雜，十分辛苦，但日前便有網友對此分享自己的看法，說明其實很多職業都是自己「選擇」而來的，薪水也是當時在挑選就職方向時就決定好了，讓他直言表示「他們都一邊恨著自己的工作抱怨老闆，一邊領低薪卻不辭職、增進自己，憤世嫉俗。」

原PO在Dcard的工作版上以「新鮮人領低薪就不要整天抱怨了」為題說明，自己常常在各大社群網站看到許多人月薪領兩萬多或三萬初的在那罵慣老闆，甚至已經變成常態，而不是個案，但只要原PO提起這個問題就是「什麼能力領什麼薪水」的時候，就會被群眾嘴爆。

原PO身邊的人大多都認為，領低薪的常態並不正常，紛紛表示「沒有我們這些服務生看你們出去要怎麼辦」、「低薪活該只能請猴子」、「等沒有我們的話，看那些老闆怎麼辦」這類的話，但原PO則認為，這種都是市場機制，如果等到老闆真的徵不到人，需大於供時，自然就會提高薪水，更直言道「現在的慣老闆不就是各位年輕人自己養出來的嗎？」

對此，原PO也補充，自己讀私立大學頭而已，但是是學軟體的，大學期間大多數時間都在打混摸魚，但一畢業還可以月入52k、朝九晚五，其中的原因就只是因為「選對方向」而已，更強調這就是殘酷的現實，有一些行業的起薪就是別人行業的天花板了。

他也補充道，若以學軟體來說的話，花個半年去一些補習班上課，就業至少都有37k。而明明有很多各式各樣有專業技術的工作可以改變自己現況，但卻還是有許多人窩在小餐廳或小店舖裡面領著低薪、做最多的事情，讓隨便來個新人學一個月就可以取代的職位，這樣的狀況讓原PO不忍直言說明「不早早認清自己目前行業的極限，要碼接受，要碼就是去選擇其他」。

此文一出，不少網友都感同身受的留言表示「只能說工作是自己找的，薪水是自己談的，在抱怨之前是不是該先怪自己找這什麼工作談這什麼薪水」、「現今的工作競爭壓力，有努力不一定會拿高薪，但可以有門票機會。不努力的完全沒機會，只好來網路當酸民」、「真的啊！我非電資，讀書時發現苗頭不對，轉領域到電資去，畢業第一年就140萬了」。