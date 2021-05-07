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面試新人考「基礎智商」 題目曝光眾看傻：是在哈佛上班？
為了更了解求職者的各種面向，不少公司在面試時，都會刻意設計一些跳脫職場的應用問題，不過有些題目卻讓人感到不知所措。近日一名網友就分享，自己看到公司面試新人用的「基礎智商測驗」，題目看似與數學邏輯有關，卻讓人摸不著頭緒，大批網友看了也相當困惑。
原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，公司在面試新人時，讓前來求職的人員填答一份「基礎智商測驗」，其中有道題目寫著「白紅黃=1、黑白紅綠藍黃=2」，並要求作答者寫出「白黑綠藍黃紅綠」的答案。看完題目後，原PO相當錯愕，並公布正解為6，但他完全想不出原因，直呼「原來我在哈佛上班是嗎？」
文章曝光後，許多網友也無法理解，紛紛留言「也太難」、「我連基礎智商都沒有」、「這份工作我一輩子做不到」、「我錄取不上」、「要當你同事太難了」等；還有人笑說「懷疑你們公司根本不想請人」、「刷退一個人不用理由」、「考考總經理吧，肯定連基礎智商都不到」。
少數網友則出面解答，指出「照順序連起來，等於數字1、2、6」、「依照念的順序，看紅色（線條）的軌跡」，並附上手寫的說明圖；不過，也有人提到不同答案，認為「三個顏色一個1，六個顏色一個2，七個顏色就是2又1/3」、「其實這有很多解釋方法，只是要看你怎麼解釋」。
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