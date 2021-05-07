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40歲至少月入10萬？ 他曝「薪水6階段」網看傻：以為烏托邦

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友透露自己分析的「薪水變化6階段」，引發熱議。 示意圖／ingimage
有網友透露自己分析的「薪水變化6階段」，引發熱議。 示意圖／ingimage

各行各業的起薪水平不同，隨年資增加而調整的幅度也大有分別。有網友近日就好奇各年齡層該達到的收入水準，並透露自己分析的「薪水變化6階段」，其中指出年齡在40歲以上的族群，月薪至少要超過10萬元。該文一出引起熱議，網友苦笑「照這樣分台灣沒窮人了」。

一名網友在網路論壇PTT發文，好奇不同年齡層的薪水狀況。他指出，在保守估計下，他認為初入社會的職場新鮮人，月薪應在2萬多至3萬多；25歲時，約調升為3萬多到4萬多；30歲領4萬多到5萬多；35歲是6萬多至7萬多；40歲時，再漲到8萬多至9萬多；直到40歲以上，至少要達到月入10萬，且最好能夠見紅就休。

文章曝光後，大批網友湧入討論，紛紛留言「照內文等級台灣沒窮人了」、「哪有這麼好，以為台灣是烏托邦？」、「夢裡什麼都有」、「怎會用年齡來換算薪水」、「別做夢了，快好好面對現實吧」、「想太多，哪有這麼穩定升薪的」等；不過也有人分享「科技業第一年平均就破7、8萬」、「30歲年薪200萬以上是標準頂大電資畢業生在科技業的水準」、「有家人去外商，30多歲300多萬」。

而根據行政院主計總處「薪情平台」統計，全台108年各年齡層實際收入狀況，若以平均年薪來看，未滿25歲為37萬元；25至29歲52.4萬元；30至39歲為63.7萬元；40至49歲為74.7萬元；50至64歲則為75.5萬元。40歲以上年薪平均約75萬左右，如將年終獎金平均在月薪裡，每月約領6.25萬元，離發文網友設想的40歲以上月入10萬元有很大的距離。

行政院主計總處統計108年各年齡層的年薪分布。圖擷自行政院主計總處「薪情平台」
行政院主計總處統計108年各年齡層的年薪分布。圖擷自行政院主計總處「薪情平台」

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