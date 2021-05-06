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郵局上班月薪56K男嘆「很差」 再怨：每天做功德20分鐘

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人找工作以收入穩定為考量，會選擇考郵局。圖／報系資料照
許多人找工作以收入穩定為考量，會選擇考郵局。圖／報系資料照

許多人找工作以收入穩定為考量，會選擇考郵局。不過近日有名自稱郵局櫃檯人員的男網友表示，如果想到郵局工作真的要三思，不只薪水差，每天平均又得奉獻20分鐘「做功德」，引發網友討論。

原PO在Dcard寫下：「我是在櫃台服務，剛入局幾年，薪水真的很差，年薪才67萬左右，平均一個月才5萬6千元」，他也貼上國稅局資料佐證。除了抱怨薪水，他也透露上班要提早10分鐘準備，下班也無法準時，「根本功德做好做滿，雖然因為不用打卡，有時候可以早退，但拜託～每天要奉獻20分鐘欸！」因此他也主張一個月加薪4千8的案子能夠通過。

對此，有網友被原PO的工作吸引：「我覺得這樣薪水很不錯了，也不用輪三班，見紅也有休，加班也沒多久的時間，年終也不錯啊」、「20分鐘就叫成這樣，那奉獻幾乎每天4、5個小時起跳還不能報加班的人，一樣服務奧客，外面服務業的工作真的才叫苦耶」、「已經很好了啦，私部門是平均一天做功德1小時欸，敢怒不敢言，人生來就是受苦」、「看完更覺得是個好缺」。

也有網友說：「以後建議郵局不要錄取新鮮人，先讓他們去做20幾K又加班的工作」、「你說郵局不值得來，所以你要離職了嗎？」、「趁年輕趕快離職，外面的世界更好的，不要委屈自己，這樣我們就可以多一個名額進郵局」。

原PO貼出國稅局資料佐證。 圖擷自Dcard
原PO貼出國稅局資料佐證。 圖擷自Dcard

Dcard 郵局

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