慣老闆狠嗆「猴子只配領25K」！意外獲支持：血淋淋的現實

在求才、求職市場上，常聽到「給香蕉就只能請得到猴子」這句話，但拿出香蕉以外的條件，就能讓招來好員工嗎？有頭家就公然在社群網站上嗆聲，直白表示公司行政職只願意給25K，因為「你就是一隻猴子」！

原PO大剌剌自稱是「慣老闆」，指出自己公司的櫃檯行政只願意給月薪25000元，坦言這份工作不需要專業技能，不需勞累也沒有危險，沒有提供高薪的理由，何況若是面試者學經歷漂亮、能力超好，也不會來應徵這項工作，「這很殘忍，但也很真實，請你照照鏡子，你就是一隻猴子」。

文章一出立刻掀起論戰，不少網友表示「今天你面試到的會是猴子，確實是因為你開的價位在勞動市場裡面就只有猴子會去面試」、「有沒有想過可能是你面試能力有問題」、「老闆不願意花多一點錢請人，真正有能力的人也不願意進錢少的公司，久而久之這間公司就只剩下能力不好的猴子」。

對此原PO也表示，同職缺剛創業時也曾開到一個月35K，結果請到的還是猴子，至今開業8年，換過13名行政，其中只有2位還不錯。他也澄清如果員工努力工作他也會提拔升職，但有不少人面試時說自己充滿熱情，實際上卻偷懶摸魚，還嘴「給什麼薪水就得到員工什麼態度」，讓他看清現實。

原PO從資方角度出發的文章意外獲得許多共鳴，雖然有人認為他喊別人「猴子」態度不當，但仍贊同其觀點，「說實在的，以行政這個職位需要的技能和專業度，很難開到多高價去找人」、「有能力的人自然可以拿出實績出來談薪水，沒能力的猴子就只能出一張嘴抱怨」、「不要說什麼慣不慣老闆，這社會就是領多少錢做多少事，行政領個25000不是很正常嗎」、「現在找到好的人根本困難…開高價進來還是擺爛，不如就26k開始測，目前反應還比較良好」。

甚至有同為創業者的網友激動留言：「非常認同你！只有老闆才懂為什麼有這些想法，必須說，這篇完全沒有一絲一毫的錯，更沒有任何的偏激，他就是如此血淋淋」。