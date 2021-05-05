比頂大生高薪？他35K嗆「讀大學浪費錢」 網打臉：你的天花板

大學提供更多元且完善的資源，讓各科系的學生能在專業領域發揮所長，不過台灣的大學錄取率高達九成，幾乎等於只要登記成為考生，就不怕上不了學校。而一名男子透露，自己沒有就讀大學，但月薪為35K，比台大畢業的學生還高，讓他直呼「讀大學根本是浪費錢」，引起網友討論。

原PO在網路論壇「Dcard」發文表示，很多讀到大學畢業的人都只能領28K的月薪，而自己雖然沒有讀過大學，但每個月的薪水有35K，待遇比大學畢業生還好，直言「有多少大學生有領到那麼多的？」

原PO接著透露，他身邊有位從台大畢業的友人，月薪也只有31K，賺得比自己還少，且很多人都申請學貸來讀大學，畢業後背負還學貸的壓力，還只能領這般低薪，讓他認為讀大學根本沒有比別人強，甚至「不過是浪費錢而已」。

該文底下湧入討論，許多網友留言「35K是你的天花板了，自以為的高薪」、「你眼界太小了」、「你的天花板是人家的剛起步」、「建議你去看一下高中、大學、研究所的薪資分布，你就知道唸書有沒有用」、「一堆讀完大學研究所，領的可能是你的好幾倍」、「五年後呢？十年後呢？不過你覺得滿足就好了」等，反駁原PO觀點。

但也有人認真分析「一個是奉獻智慧，一個是賣勞力」、「底端大學確實該消失，因為那些人有沒有讀都一樣，創辦人為了商業利益讓大學文憑一文不值」、「讀廢大學的廢系真的可以直接出去工作，不要浪費四年」、「成功的方法有很多，唸大學只是其中一種路徑而已」，點出不同看法。