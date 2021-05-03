大學各科系「最低薪資」出爐！最高與最低月薪相差近2萬

每個行業剛出社會的起薪都不太一樣，對此勞動部就在「大專生就業導航」的頁面整理出，近5年內畢業的27個學門大專生所對應的平均工資，根據統計能夠領最多的是「物理、化學及地球科學學門」，最少則是「餐旅及民生服務學門」，兩者一個月的薪水相差將近2萬元。

根據勞動部在「薪資行情及大專生就業導航」公布的最新數據指出，104~108年畢業、所有學門、所有性別的大專畢業生（包含專科、大學、碩士、博士全體畢業生）在27個學門當中的薪資，以「物理、化學及地球科學學門」的畢業生的薪水最高，平均一個月的薪水竟高達50213元，其次高薪的則是以46538元的「工程及工程業學門」及45634元的「醫藥衛生學門」。

相較之下，排名倒數最後三名的則是31163元的「餐旅及民生服務學門」、31368元的「安全服務學門」及31847元的「藝術學門」，三項學門均無超過32K，與第一高薪的「物理、化學及地球科學學門」平均工資將近快差了2萬元。

除此之外，勞動部也統計以「行業」為主的平均薪資，其中在19個行業中，奪冠的是「金融及保險業」，薪資達4萬7361元，最後一名則是3萬299元的「住宿及餐飲業」，兩者相差1萬7062元。