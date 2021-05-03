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影／抗議長榮航空資方擅改班型 工會要求勞動部調查

攝影中心 / 記者曾原信／台北即時報導
長榮航空公司企業工會下午前往勞動部，抗議資方未等團協結果便擅自更改地勤班型，要求勞動部調查，工會表示，公司擅自取消長短班制度，讓可換取休假足足少一日。記者曾原信／攝影
長榮航空公司企業工會下午前往勞動部，抗議資方未等團協結果便擅自更改地勤班型，要求勞動部調查，工會表示，公司擅自取消長短班制度，讓可換取休假足足少一日。記者曾原信／攝影

長榮航空公司企業工會下午前往勞動部，控訴資方於團體協約協商期間，更改地勤人員班型，讓長短班制度取消，連帶讓地勤人員少一日可換取休假，嚴重影響勞動權益。

工會副理事長蔡勝旭表示，過去地勤人員休假以時數計算，原始班型可申請4個短班休假，也就是6小時乘以4天，等於換得4日休假，但新制卻只能獲得3日時數，且該變更是資方片面宣布，違反勞動部公布之「團體協約法誠信義務參考手冊」，要求勞動部進行不當勞動行為裁決。

現場勞動部代表僅表示，雖資方有更改班型之行為，但違不違法仍需仔細認定，現場無法給答案，該回覆令蔡勝旭不滿，直接撕毀參考手冊表達不滿。

針對長榮航空資方未等團體協商結果便擅改班型，長榮企業工會下午前往勞動部抗議，要求勞動部對資方開罰，但勞動部代表表示，是否違法尚須認定，工會副理事長蔡勝旭怒撕團協手冊表達不滿。記者曾原信／攝影
針對長榮航空資方未等團體協商結果便擅改班型，長榮企業工會下午前往勞動部抗議，要求勞動部對資方開罰，但勞動部代表表示，是否違法尚須認定，工會副理事長蔡勝旭怒撕團協手冊表達不滿。記者曾原信／攝影
長榮航空公司企業工會下午前往勞動部，抗議資方未等團協結果便擅自更改地勤班型，要求勞動部調查。記者曾原信／攝影
長榮航空公司企業工會下午前往勞動部，抗議資方未等團協結果便擅自更改地勤班型，要求勞動部調查。記者曾原信／攝影

勞動部 地勤 長榮

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