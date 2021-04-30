英文好真的比較吃香？ 網揭「高薪職場」真相：基本條件而已

每天上班，和職場上下打理好關係，也是適應工作的一環。特別是揣摩上司的心意，更是對工作有直接影響。最近有位日本網友，就因為上司說了些相當「特別」的話，讓他對這份工作的未來，突然感到了相當擔憂。

2021-04-30 15:20