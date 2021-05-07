創造價值一億元的溝通技巧！速度很重要 建立新人脈請這樣做

延續良緣的兩個訣竅

你結交了新朋友後，如果想延續這個緣分，請務必做到兩件事：

① 約下次見面的時間

② 傳送感謝訊息

讓我來詳細說明這兩點。

① 約下次見面的時間

要與一個人建立信賴關係，見面次數的多寡比時間長短更重要，這是人類的心理。別以為只見過一次面，雙方就能擁有深厚的信賴感，這種想法大錯特錯。所以一定要約下次見面的時間，這點相當重要。

做事有一個所謂的「七十二小時法則」，意思是人必須在七十二小時內，採取下一個行動，否則之後就不會再去做。

可能的話，最好在交換聯絡方式後的三天之內碰面。雖然要在這麼短的期間做到可能很困難，但至少可以在三天內聯絡對方，約好下次見面的時間。對於想加深信賴關係的人，務必要約下次見面的時間。

有人說：「糾纏不休超過一定的程度，就會變成熱誠」，但我不會要求大家做到那樣的地步。不過，如果是自己重視的緣分，就算是半年後也好，一年後也罷，至少要約好下次見面的時間。

要是這麼提早約，也約不到對方的話，該怎麼辦呢？那也只能死心，當作彼此沒緣分了。重要的是，你要抱著「不惜久候也想再和對方見一面」的心情。

② 傳送感謝訊息

傳送感謝訊息非常重要，而且CP值相當高。因為有很多人連道謝這點理所當然的事情都不會。會這麼做的人很少，所以非常容易讓對方留下深刻印象。傳送感謝訊息最重要的就是速度，請記住：速度遠比內容更重要。

如果想傳送有禮貌的長篇文章，會比較花時間。要是一個不小心，等你寫完後，對方可能已經忘記你了。

所以只要寫一篇短文就足夠了，先重視速度吧！

「今天非常感謝，很榮幸能和○○見面。我想先嘗試一下您給我的××建議，結果請容我事後再向您報告。今後也請多多指教。」

這篇文章看似簡潔，但包含了以下三個重點：

① 已確實接納對方的建議

② 有意願執行該建議

③ 會再和對方聯絡報告結果

一篇短文已經包含了這麼多的資訊，所以不需要拚老命花時間寫長篇作文了。

《說話致富》。圖／樂金文化提供

立場交換，如果在碰面後的幾分鐘內，你立刻收到這樣的感謝訊息，會有什麼感想呢？

應該會留下正面的印象，覺得對方「很有禮貌」、「很認真」或「效率高」、「很能幹」吧。

在任何事情上「速度＝熱情」，而道謝時「速度＝誠懇」。因此，與人見面後立刻傳訊息感謝，應該沒有比這更能留下好印象的方法，請務必實踐看看。

(本文摘錄自《說話致富》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)