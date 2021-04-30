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上司喊「你好像我兒子」特別寵 某天這句話卻嚇壞了他

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友被上司認為很像自己兒子，於是特別寵他，未料幾天後上司卻突然改口，讓他十分擔心。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位網友被上司認為很像自己兒子，於是特別寵他，未料幾天後上司卻突然改口，讓他十分擔心。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

每天上班，和職場上下打理好關係，也是適應工作的一環。特別是揣摩上司的心意，更是對工作有直接影響。最近有位日本網友，就因為上司說了些相當「特別」的話，讓他對這份工作的未來，突然感到了相當擔憂。

根據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，twitter網友「aokiaokiaoki111」日前分享，表示他剛找到一份打工，結果上司看到他，就跟他說「你的長相和氣質，都很像我的次子」。之後，上司就特別關愛他，會請他吃飯，甚至還會告訴他如何摸魚的方法。

不過某天，上司突然又跟他說「最近我難得跟次子見了面，發現其實也不太像」。這番話出現之後，讓aokiaokiaoki111非常緊張，馬上在twiiter發文，很擔心之後的工作會不會因此受到影響。

結果這則推文，吸引到許多網友的回應。有網友安慰他「不是你的錯啦」、「你有你好的地方」、「人生很長，不要被他人的言語左右吧」。也有人表示「太不講理了吧」、「變來變去的確實有點可怕」、「所以不是和長子很像喔」、「突然覺得長子是不是有點可憐」、「會教人摸魚的上司…這種人跟著遲早也會出問題」。

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