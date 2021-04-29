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五一勞工大遊行 全金聯偕日盛銀行工會上街爭權益

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

後天就是五一勞動節，當天勞團將發起五大大遊行，預計有超過四千位勞工從凱道出發，提出「薪資要提高！年金要保障！」訴求。全國金融業工會聯合總會(全金聯)表示，今年不但有20幾家金融業工會參加遊行，其中近日才成立的日盛銀行工會也會有上百名成員首次參與遊行，希望日盛金控在即將被富邦金控併購前，能釋出善意，與工會協商團體協約。

全金聯指出，台灣金融史上首家被「金金併」的日盛銀行員工，近來心情沉重不安，原因在於富邦金控確定入主日盛金控後，日盛銀行工會已於4月初依法向資方正式發函提出協商簽訂團體協約，但未獲資方任何具體回應。

爭取團體協約的訴求絲毫未受重視，所以將展開一連串捍衛勞動權益行動。後天的五一上街遊行是暖身準備，工會成員會會手持「日盛無情！員工血淚！」白底黑字的布條及手牌，呼籲日盛金回應工會訴求。

全金聯表示，下一步將會聯合剛成立的「日盛金控暨其子公司企業工會」共同行動，於6月11日擴大動員更多工會會員至日盛金控股東會現場抗議，控訴資方不重視員工權益。接下來所有金融業工會還會陪同日盛員工再前往金管會陳情，要求主管機關不能同意這件合併申請案。

日盛銀行工會表示，金金併在即，「當富邦金控正為首樁金金併張燈結彩時，請問金管會、勞動部「日盛員工的明天在哪裡？」工會原本期待政府、資方會重視員工權益，而有積極作為，讓這件極具歷史指標的合併案，有個勞資雙贏的結果；但日盛金控迄今對於工會兩度要求正式協商公函仍企圖以拖待變，毫無誠信可言。

日盛銀行工會表示，富邦金控雖已實質介入日盛金控之人事，但對工會要求也毫無回應，兩邊資方冷漠蠻橫對待工會之理性訴求，不僅令所有日盛員工十分心寒，更無法期待於今年底正式合併後，員工工作權得以確實保障！。

全金聯指出，明確反對廣大勞工每每成為官商聯手下金融併購的犧牲品，要求金管會應有積極強勢作為，公開指示本件併購案的兩家金控必須重視員工權益保障事項，即刻回應日盛銀行工會的相關訴求，並與工會進行實質團體協商。後天遊行只是開始，只要日盛銀行工會訴求未獲協商解決，抗爭行動即無終止之日。

勞團 勞動部 薪資

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