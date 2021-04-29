疑因「大號5分鐘」遭開除 她傻眼PO網獲聲援：上班族小確幸欸

工作難免遇到不如意，但若因「上大號」被公司開除，你能接受嗎？一名女網友發文抱怨自己疑似因飯後花了5分鐘解決生理問題，在每日工作目標皆達成的情況下仍慘遭主管開除，讓她非常傻眼，直呼「太荒謬了」。

據原PO所述，她在附近地區的工廠找了一個周休二日有供餐的打工，負責組裝小零件，目前已上班滿一周，每天都有達到工廠規定的產能目標。原PO表示，她是腸胃相當健康的人，所以只要吃完飯就會想上廁所，被開除那天也是如此。

原PO回憶，當天飯後她一如往常地產生便意，雖然未到休息時間，她仍向主管報告要暫時離開5分鐘去上廁所，並如時返回繼續工作。但回來後同事卻告知「組長剛剛一直看她回來了沒」，接著下班後過半小時，她就接到人力公司的電話，表示工廠認為她效能較差，「明天不用再去上班了，錢的部分明天會結算」，讓她非常錯愕，懷疑自己就是因這5分鐘大號時間被開除。

文章發出後獲得不少網友聲援，認為好公司不會連上廁所時間也斤斤計較，「不去也好，這麼爛的公司別放在心上」、「大便就會影響產值效能的公司」、「這種不給上廁所的公司不要待啦」、「好扯，我同事拉了半小時也沒怎樣」、「上班大便是上班族的小確幸欸」、「我同事都去大便一小時、每天當薪水小偷」。

但有網友分析實情可能沒那麼簡單，也不單純是原PO臆測的原因，「我不認為跟大便有關，即使硬要扯有關，那最多也只能算是壓垮駱駝的最後一根稻草吧」、「你以為產線只要顧慮你的產能啊，工廠端組完你的小零件可能還有其他站別需要組裝，一下這個人失蹤一下那個人失蹤，產線怎麼管理」、「應該只是借題發揮吧，單純只是不需要這麼多人力，要挑幾個人砍掉」。