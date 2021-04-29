快訊

5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑因「大號5分鐘」遭開除 她傻眼PO網獲聲援：上班族小確幸欸

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨自己疑似因花5分鐘上廁所被工廠開除。 圖／pakutaso
網友抱怨自己疑似因花5分鐘上廁所被工廠開除。 圖／pakutaso

工作難免遇到不如意，但若因「上大號」被公司開除，你能接受嗎？一名女網友發文抱怨自己疑似因飯後花了5分鐘解決生理問題，在每日工作目標皆達成的情況下仍慘遭主管開除，讓她非常傻眼，直呼「太荒謬了」。

據原PO所述，她在附近地區的工廠找了一個周休二日有供餐的打工，負責組裝小零件，目前已上班滿一周，每天都有達到工廠規定的產能目標。原PO表示，她是腸胃相當健康的人，所以只要吃完飯就會想上廁所，被開除那天也是如此。

原PO回憶，當天飯後她一如往常地產生便意，雖然未到休息時間，她仍向主管報告要暫時離開5分鐘去上廁所，並如時返回繼續工作。但回來後同事卻告知「組長剛剛一直看她回來了沒」，接著下班後過半小時，她就接到人力公司的電話，表示工廠認為她效能較差，「明天不用再去上班了，錢的部分明天會結算」，讓她非常錯愕，懷疑自己就是因這5分鐘大號時間被開除。

文章發出後獲得不少網友聲援，認為好公司不會連上廁所時間也斤斤計較，「不去也好，這麼爛的公司別放在心上」、「大便就會影響產值效能的公司」、「這種不給上廁所的公司不要待啦」、「好扯，我同事拉了半小時也沒怎樣」、「上班大便是上班族小確幸欸」、「我同事都去大便一小時、每天當薪水小偷」。

但有網友分析實情可能沒那麼簡單，也不單純是原PO臆測的原因，「我不認為跟大便有關，即使硬要扯有關，那最多也只能算是壓垮駱駝的最後一根稻草吧」、「你以為產線只要顧慮你的產能啊，工廠端組完你的小零件可能還有其他站別需要組裝，一下這個人失蹤一下那個人失蹤，產線怎麼管理」、「應該只是借題發揮吧，單純只是不需要這麼多人力，要挑幾個人砍掉」。

上班族 小確幸

延伸閱讀

影／密集恐懼症慎入！上班族出門驚見「大水蟻開趴」 網嚇瘋：快請假

生理用品丟垃圾桶錯了嗎？男友要她道歉「自備袋子帶走」

日人上網找精子難控管 30歲東京上班族已「捐精百次」

美女上班族電梯自拍驚見「恐怖鏡像」 網友挖2關鍵瑟瑟發抖

相關新聞

疑因「大號5分鐘」遭開除 她傻眼PO網獲聲援：上班族小確幸欸

工作難免遇到不如意，但若因「上大號」被公司開除，你能接受嗎？一名女網友發文抱怨自己疑似因飯後花了5分鐘解決生理問題，在每日工作目標皆達成的情況下仍慘遭主管開除，讓她非常傻眼，直呼「太荒謬了」。

創造價值一億元的溝通技巧！上班族這樣說話才吸金

你是能向上級表達意見的人嗎？還是會選擇什麼都不做，就這樣讓事情過去呢？現在不是說這麼做的好壞，關鍵在於為何要這麼做。 俗話說：「人生就是不斷的選擇」，人活著就是會一直做選擇。

40歲女性如何找兼職？ 網友紛紛直指這行業：彈性又簡單

不少民眾擔憂年紀越大越不容易找工作，害怕因年紀、家庭的條件影響求職。有女網友透露，與前夫離婚後，每月對方都會匯給她一筆生活費，但對方交了女友便沒再支付，思量之下希望能找到一份兼職，因此尋求大家意見，「年紀40歲的女生能找什麼樣的兼職打工？」

「下個月就要進入考核了，你最好想清楚？」最常見的職場情緒勒索

「情緒勒索」是知名心理學家蘇珊．佛沃提出的概念，常見於人際關係中，包含親人、朋友和職場人際等。被勒索人的共通點就是妥協，讓對方高興，殊不知勒索者並不會因此善罷甘休，有時反而會變本加厲、予取予求。

線上徵才正夯！網紅博恩拍影片替新鮮人解惑

六月畢業季即將到來，不少社會新鮮人已「超前部署」，規畫出社會第一份工作。外商公司缺額年年搶破頭，是台灣頂大學子必爭之地，...

影／國立聯大校園徵才博覽會 媒合率達35％

國立聯合大學、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天在聯大校園共同舉辦2021企業校園徵才博覽會，有63家企業、廠商提供300...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。