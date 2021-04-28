快訊

14年婚姻破裂！出差返國自主管理「妻沒煮三餐」 男訴離婚獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

40歲女性如何找兼職？ 網友紛紛直指這行業：彈性又簡單

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO擔心因年紀太大而求職受阻，示意圖。圖／Ingimage
原PO擔心因年紀太大而求職受阻，示意圖。圖／Ingimage

不少民眾擔憂年紀越大越不容易找工作，害怕因年紀、家庭的條件影響求職。有女網友透露，與前夫離婚後，每月對方都會匯給她一筆生活費，但對方交了女友便沒再支付，思量之下希望能找到一份兼職，因此尋求大家意見，「年紀40歲的女生能找什麼樣的兼職打工？」

一名女網友於《PTT》上發文表示，與前夫離婚後，雖雙方有協議男方每月支付一筆生活費給女方，但自從男方交了女友後便不再支付了，思量後原PO決定在保有正職工作的情況下，再額外增加約5000元的收入，但因年齡問題使她擔憂不已，疑惑道「不知道年紀40歲的女生，能找什麼樣的兼職打工？有建議的嗎？」

不少網友推薦「外送員」，「外送做兼差其實不錯，慢慢跑身體健康也可以多個一兩萬」、「外送應該是最佳解方了，自己排時間去送，賺到妳要的5000元就休息」、「認真跑外送，餐廳年紀輕的主管根本不喜歡用比自己年長的，因為大部分都會有自己的意見，或做法不同時就會起爭執」、「外送時間最彈性啦！按件計酬，5000很容易的」、「外送吧，時間彈性又簡單」。

也有網友建議「服務業」，「超市、麥當勞、小七、市場、健身房打掃、清潔公司、洗衣店等等，其實很多不只40的阿姨」、「業務，我媽也是這樣出去找工作，而且做很好可以把我跟我哥帶大」、「不求好的話很多，公部門許多約聘性質工作很好進去」、「服務業應該還好，尤其假日班蠻缺人的，可以考慮」、「房務員、超商，還有麥當勞」。

離婚 外送員 PTT 打工

延伸閱讀

甜蜜回憶！她問「兒時最愛糖果」 網全推1巧克力：現在還在吃

用刀切高麗菜會變黑 行家教1保存關鍵「不會那麼快變色」

客抱怨「活蝦品質差」 原因曝光老闆傻眼網友怒

5千元民宿門口是「洗衣店」？ 她入住後傻眼：大號還要舀水沖

相關新聞

40歲女性如何找兼職？ 網友紛紛直指這行業：彈性又簡單

不少民眾擔憂年紀越大越不容易找工作，害怕因年紀、家庭的條件影響求職。有女網友透露，與前夫離婚後，每月對方都會匯給她一筆生活費，但對方交了女友便沒再支付，思量之下希望能找到一份兼職，因此尋求大家意見，「年紀40歲的女生能找什麼樣的兼職打工？」

「下個月就要進入考核了，你最好想清楚？」最常見的職場情緒勒索

「情緒勒索」是知名心理學家蘇珊．佛沃提出的概念，常見於人際關係中，包含親人、朋友和職場人際等。被勒索人的共通點就是妥協，讓對方高興，殊不知勒索者並不會因此善罷甘休，有時反而會變本加厲、予取予求。

線上徵才正夯！網紅博恩拍影片替新鮮人解惑

六月畢業季即將到來，不少社會新鮮人已「超前部署」，規畫出社會第一份工作。外商公司缺額年年搶破頭，是台灣頂大學子必爭之地，...

影／國立聯大校園徵才博覽會 媒合率達35％

國立聯合大學、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天在聯大校園共同舉辦2021企業校園徵才博覽會，有63家企業、廠商提供300...

職保新法非大禮 是遲來補償 勞團憂「看得到、吃不到」

「勞工職業災害保險及保護法」上周五三讀通過，蔡政府稱該法是送給勞工的五一勞動節大禮，工作傷害受害人協害今到行政院門口陳情...

頂大文組畢業只領28K 他懊悔「太晚拚國考」

頂大畢業光環，真的能為「錢」途加分嗎？一位頂大文組畢業的網友，原以為憑著知名大學的學歷，出社會至少也能拿4、5萬的薪水，但事與願違，在磨了4年後才回頭拚上普考，艱辛的過程，讓他後悔「幹嘛不在大學畢業前拼命考國考？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。