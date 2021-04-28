40歲女性如何找兼職？ 網友紛紛直指這行業：彈性又簡單

不少民眾擔憂年紀越大越不容易找工作，害怕因年紀、家庭的條件影響求職。有女網友透露，與前夫離婚後，每月對方都會匯給她一筆生活費，但對方交了女友便沒再支付，思量之下希望能找到一份兼職，因此尋求大家意見，「年紀40歲的女生能找什麼樣的兼職打工？」

一名女網友於《PTT》上發文表示，與前夫離婚後，雖雙方有協議男方每月支付一筆生活費給女方，但自從男方交了女友後便不再支付了，思量後原PO決定在保有正職工作的情況下，再額外增加約5000元的收入，但因年齡問題使她擔憂不已，疑惑道「不知道年紀40歲的女生，能找什麼樣的兼職打工？有建議的嗎？」

不少網友推薦「外送員」，「外送做兼差其實不錯，慢慢跑身體健康也可以多個一兩萬」、「外送應該是最佳解方了，自己排時間去送，賺到妳要的5000元就休息」、「認真跑外送，餐廳年紀輕的主管根本不喜歡用比自己年長的，因為大部分都會有自己的意見，或做法不同時就會起爭執」、「外送時間最彈性啦！按件計酬，5000很容易的」、「外送吧，時間彈性又簡單」。

也有網友建議「服務業」，「超市、麥當勞、小七、市場、健身房打掃、清潔公司、洗衣店等等，其實很多不只40的阿姨」、「業務，我媽也是這樣出去找工作，而且做很好可以把我跟我哥帶大」、「不求好的話很多，公部門許多約聘性質工作很好進去」、「服務業應該還好，尤其假日班蠻缺人的，可以考慮」、「房務員、超商，還有麥當勞」。