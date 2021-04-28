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職保新法非大禮 是遲來補償 勞團憂「看得到、吃不到」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
工傷協會主張新法職災保險費率太低，是本次修法的大漏洞。記者葉冠妤/攝影
工傷協會主張新法職災保險費率太低，是本次修法的大漏洞。記者葉冠妤/攝影

「勞工職業災害保險及保護法」上周五三讀通過，蔡政府稱該法是送給勞工的五一勞動節大禮，工作傷害受害人協害今到行政院門口陳情，並指出職保新法毋寧是無數工殤者的血淚代價，是遲來的補償，而非大禮，並要求勞動部後續訂立相關子法時，應務實討論費率提升機制，否則恐淪為看得到、吃不到的空心大禮。

工傷協會專員劉念雲表示，對於職保新法的通過，朝野、勞團一片歡欣鼓舞，新法固然打開諸多進步條文，但畢竟是踩在過去多少職災勞工的死傷之上，這部法應定位為遲來的補償，而非勞動節大禮。

過去曾是職災勞工的楊國禎也說，職災者長期對社會發出悲鳴，稱新法為給勞工的大禮根本是笑話，且工傷協會期待的是職災保護應一體適用，凡付出勞務的勞工都應受保護，這次雖納入家事移工等，但非法移工仍遭排除。

工傷協會秘書長利梅菊指出，本次修法最大漏洞是職災費率，韓國費率1.8%，馬政府時期的職保法版本，也曾將費率調至1%，對照職保新法維持在0.21%，宣稱要增加給付、擴大照顧，試問費率沒提高的情況下，如何擴大照顧、增加給付？政院職保新法懶人包所稱的「低保費、高保障」，是否暗示未來職業病的認定門檻不會降低、黑數難以解決，職保新法恐淪為「吊肉摔死貓」，成為看得到、吃不到的空心大禮？

此外，針對職災勞工「退保後醫療」保護，工傷協會說，新法第78條規定從事特定有害作業勞工如在退保後發病，只要取得醫師診斷為工作加保期間罹患職業病，仍可申請醫療、失能、死亡津貼，但不屬於有害作業的勞工就不符申請資格，等於為德不卒，是否能溯及既往也未知。

對此，勞動部回應，將積極籌備相關事宜，讓法案儘速施行，給職災勞工更完整的保障。未來制度上路後，也將持續滾動檢討，對於各界所提相關建議，都會審慎研議。

關於職災保險費率，勞動部則表示，考量施行初期並無經驗值供訂定費率，且基金累存足夠，故施行前3年將按現行職災保險費率表計收，開辦後第4年起，再依精算結果調整費率。

今天是國際工殤日，工傷協會今到行政院陳情，稱上周五在立院三讀通過的「勞工職業災害保險及保護法」是遲來的補償，非勞工大禮。記者葉冠妤／攝影
今天是國際工殤日，工傷協會今到行政院陳情，稱上周五在立院三讀通過的「勞工職業災害保險及保護法」是遲來的補償，非勞工大禮。記者葉冠妤／攝影

職災 勞動部 保險

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