頂大文組畢業只領28K 他懊悔「太晚拚國考」

頂大畢業光環，真的能為「錢」途加分嗎？一位頂大文組畢業的網友，原以為憑著知名大學的學歷，出社會至少也能拿4、5萬的薪水，但事與願違，在磨了4年後才回頭拚上普考，艱辛的過程，讓他後悔「幹嘛不在大學畢業前拼命考國考？」

一位網友在《Dcard工作板》以「文組最好的出路就是公職，沒有之一吧？」為題 ，發文分享自身的就業經驗。原PO寫道「老實說我不懂自己大學在跩什麼，以為自己好歹也是福爾摩莎畢業出來的，薪水少說應該也有個4、5萬，何必去委身一個小小公這樣得過且過，應該出社會去一展長才才是…」，但現實狀況卻不是這樣。

原PO表示畢業後第一份工作是出版業，「領笑死人的2萬8，還要求責任制，還要到國小學校門前拉業績問要不要買教材，業績達標獎金也才+5000塊，年終一個月」，後來自覺得這樣下去肯定終身沒前途，終於下定決定準備考公職。但礙於現實狀況，無法全職拚考試，只好半工半讀，每天就是下班洗澡讀書然後睡覺，這樣的生活持續了4年「我才勉強考上個普考而已」。

原PO感慨的說，「我在這邊跟所有文組（這裡指不包含法律商學，而是純文組，即中文、歷史、哲學之類的）的學生說啦，就業市場的現實就是擺在那，管你是哪家大學」，「現在我只後悔我幹嘛不在大學畢業前拚命考國考，就算也是普考我也累積了5年年資了，唉…」

貼文引發熱烈討論，不少人認同原PO的論點，「正確，文史哲科系是有錢人家子弟陶冶心智用的」、「想賺大錢別讀文組」、「文組真的是有錢人在唸的」、「學店文組每個月領薪也想哭」、「本人我讀到大四，最後悔的就是讀文組，所以我目前在上職訓局的課」。

對於「文組最好的出路就是公職？」，也有人認為「文組最好出路：出國，公職撐死算中上」、「公職有爽缺也有操到血尿的，而且操的屎缺居多」、「結果你考上做不到3個月就離職了！因為公家很操的！」。另有人認為保持學習心才是關鍵，「沒人說文組只能做純文組工作吧，這樣畫地自限然後不去學其他東西，領28K真的只是剛好而已」。