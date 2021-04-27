大學選修「就業學程」 她畢業即就業 1年後薪水翻倍

協助大專青年贏在就業起跑點，勞動部從2009年起推動「補助大專校院辦理就業學程計畫」，至今累計約30萬名大學生參加，訓後就業率高達8成。去年從文化大學土地資源學系畢業的葉芝妍，大三參加就業學程，大四開始實習，更畢業直接無縫接軌轉任正式員工，一年後薪水更翻倍跳。

勞動部勞動發展署副組長游勝璋說明，大專就業學程計畫提供兩種訓練模式，第一種「就業學程」包括財務金融、經營管理、數位資訊、醫療保健、文化創意、營建機電及生物農業科技等10大領域，並引進業界師資、企業職場體驗等資源，開設專精課程、共通核心職能、勞動法令及職場體驗等336小時的產學合作課程。

游勝璋指出，110學年度共有70所大專院校參與就業學程，總共有263學程供畢業前2年在校生選選修。經統計，最受學校青睞、開設學程數量最多的領域為「醫療保健」及「數位資訊」，由於課程內容能對應政府推動「生醫產業」、「亞洲‧矽谷」的5+2產業創新計畫，特別受學生喜愛。

第二種為「共通核心職能課程專班」，可加強學生增進職場溝通力及培養正確工作態度，110學年度核定42校、149班，大一至大四在校生都可參加。

近年房市熱，文大土地資源學系因應趨勢開辦「包租代管與危老都更實務學程」。文大土地資源學系助理教授郭進泰表示，學程以「包租代管」與「危老都更」為主軸，除開設實務課程，也安排學生至建設公司等企業實習，上一屆有27人選修，17人完成120小時的實習，最後有4人留在原實習公司就業，參訓期間，同學們也錄取考取不動產經紀人、不動產營業員、租賃與管理服務人員、危老都更規劃師等，加起來34張證照。

葉芝妍說，學校課程內容談的多是理論，深感在實務應用接觸機會太少，因此大三報名參加「包租代管與危老都更實務學程」，大四進一步到企業實習，參訓期間也取得「危老重建推動師」及「不動產營業員」兩張證照，最後順利留在實習的企業成為正式員工，負責推動危老都更業務。

葉芝妍認為，參加就業學程後，在就業的起跑點上明顯領先其他同學，沒修學程的同學多等到6月畢業後才找工作，但她畢業後直接進入軌道，無縫接軌，至今更已經加過兩次薪水。