快訊

老潛艦的永別之歌：印尼如何善後「神鋤號」沉沒慘案？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公司被併工程師降為技術員 他問薪水不變該離職嗎？網一面倒勸快逃

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為科技產業工程師示意圖，非新聞當事人。 圖片來源／Ingimage
圖為科技產業工程師示意圖，非新聞當事人。 圖片來源／Ingimage

對很多人來說，工作除了換來一份足以溫飽的薪水，成就感也很重要。有位網友說他才剛進公司不久，公司就被大公司合併，人資來信告訴他「薪水不變，職稱從工程師被降為技術員」。面對職場突如其來的變動，讓他覺得困惑，在PTT科技板發文提問「職稱被降，薪水不變，是否該離職？」

原PO表示，2月才剛進公司，「薪水與職稱皆談好」，知道公司正準備合併事宜，也想過未來可能要加班辛苦一點。日前他被片面告知「職稱從工程師被降為技術員」，老闆告訴他「這是整併對接，原公司的工程師整併到新公司的職稱就是技術員，但是還是做工程師的事情」。原PO擔心遭降職，會影響他未來就業，問網友是否該換工作了？

網友提出見解，「這是公司逼被合併的公司員工走人的方式」、「降等薪水不變，不代表之後升等薪水會調，兩面手法無法接受」、「職稱降等會影響將來求職，尤其是外商很注意這塊」、「對未來影響很大，第一是找下個公司，職稱有差。第二個是未來調薪有限制，不同的職位上下級距不同」、「小公司惡搞吧？到時候你的離職證明就是技術員」。

網友們也一面倒勸他快逃，「才去公司沒多久，離職無牽掛」、「不接受就要求資遣，再去找工作，總比被逼走連資遣費都沒有」、「這我是不能接受啦，不過我可以接受領副理或經理的薪水，只掛工程師」、「什麼爛公司建議公布名字」、「我掛技術員但是做工程師的事？就跟我可以上台大跑去中正一樣，雖然不是沒可能，但聽起來就喔是喔，但我還是選台大和工程師好了」。

工程師 職場

延伸閱讀

求職者問「加班有加班費嗎？」人資爆氣：我們不收垃圾

老闆娘控制慾如恐怖情人 OL曝6項痛苦規則嚷離職

年薪720萬台積電經理離職到陸商上班 法院判賠250萬！

他問「選擇離職台積電的想啥？」 過來人嘆：肝不新鮮了

相關新聞

公司被併工程師降為技術員 他問薪水不變該離職嗎？網一面倒勸快逃

對很多人來說，工作除了換來一份足以溫飽的薪水，成就感也很重要。有位網友說他才剛進公司不久，公司就被大公司合併，人資來信告訴他「薪水不變，職稱從工程師被降為技術員」。面對職場突如其來的變動，讓他覺得困惑，在PTT科技板發文提問「職稱被降，薪水不變，是否該離職？」

窮忙族！下班得「手機加班」 調查：每月平均12.5小時

隨著智慧型手機普及化，加上通訊軟體、社群網站的便利性，勞工朋友們在下班後，恐怕得繼續「使用手機辦公」：隨時處理上司或客戶...

美術專業畢業「時薪只有160」 他氣炸喊：這麼不尊重專業！

許多職場新鮮人都希望自己的薪水能夠比最低薪資高，但日前卻有一名女網友分享，自己的男友最近在找工作，剛好發現有應徵美術老師的職缺，工作內容包括美術教學、黏土教學等，且規定學歷必須是美術相關科系出身，但意外的是這份工作的薪水竟然只開最低時薪160元，讓她直言道「我真的不懂，到底為什麼能這麼不尊重專業！」

有什麼工作月領四萬且不用太常加班？ 網吐真相：很難

夠擁有一份高薪且自己喜歡的工作是多數人夢寐以求的，不過有時現實卻與理想相反。昨（24）日就有一名網友在PTT中PO文提到，自己在傳統產業工作，不但要一直加班，老闆也不肯調薪，因此他想找一個月薪四萬多，而且可以不用太常加班的工作，於是他就好奇詢問廣大網友「四萬多的工作，有什麼可以做？」

進台積電到底哪裡好？準台積人列六大優點

台積電是台灣半導體龍頭，除了不少人搶買股票外，職場內幕也是很多人關注的重點。有一名準台積電員工網友談到了關於「台積電的6大福利」，引起網友熱議。

來當柯P夥伴！北市府就業甄選開近百職缺 月薪最高63K

加入台北市長柯文哲的市府團隊。台北市就業服務處辦理北市府就業甄選活動，共釋出94個職缺，月薪最高達63K。此次活動自即（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。