公司被併工程師降為技術員 他問薪水不變該離職嗎？網一面倒勸快逃

對很多人來說，工作除了換來一份足以溫飽的薪水，成就感也很重要。有位網友說他才剛進公司不久，公司就被大公司合併，人資來信告訴他「薪水不變，職稱從工程師被降為技術員」。面對職場突如其來的變動，讓他覺得困惑，在PTT科技板發文提問「職稱被降，薪水不變，是否該離職？」

原PO表示，2月才剛進公司，「薪水與職稱皆談好」，知道公司正準備合併事宜，也想過未來可能要加班辛苦一點。日前他被片面告知「職稱從工程師被降為技術員」，老闆告訴他「這是整併對接，原公司的工程師整併到新公司的職稱就是技術員，但是還是做工程師的事情」。原PO擔心遭降職，會影響他未來就業，問網友是否該換工作了？

網友提出見解，「這是公司逼被合併的公司員工走人的方式」、「降等薪水不變，不代表之後升等薪水會調，兩面手法無法接受」、「職稱降等會影響將來求職，尤其是外商很注意這塊」、「對未來影響很大，第一是找下個公司，職稱有差。第二個是未來調薪有限制，不同的職位上下級距不同」、「小公司惡搞吧？到時候你的離職證明就是技術員」。

網友們也一面倒勸他快逃，「才去公司沒多久，離職無牽掛」、「不接受就要求資遣，再去找工作，總比被逼走連資遣費都沒有」、「這我是不能接受啦，不過我可以接受領副理或經理的薪水，只掛工程師」、「什麼爛公司建議公布名字」、「我掛技術員但是做工程師的事？就跟我可以上台大跑去中正一樣，雖然不是沒可能，但聽起來就喔是喔，但我還是選台大和工程師好了」。