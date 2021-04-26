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美術專業畢業「時薪只有160」 他氣炸喊：這麼不尊重專業！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發現有美術老師的職缺，工作內容包括美術教學、黏土教學等，且規定學歷必須是美術相關科系出身，但時薪卻只有160元。 示意圖／ingimage
一名女網友發現有美術老師的職缺，工作內容包括美術教學、黏土教學等，且規定學歷必須是美術相關科系出身，但時薪卻只有160元。 示意圖／ingimage

許多職場新鮮人都希望自己的薪水能夠比最低薪資高，但日前卻有一名女網友分享，自己的男友最近在找工作，剛好發現有應徵美術老師的職缺，工作內容包括美術教學、黏土教學等，且規定學歷必須是美術相關科系出身，但意外的是這份工作的薪水竟然只開最低時薪160元，讓她直言道「我真的不懂，到底為什麼能這麼不尊重專業！」

原PO在Dcard上以「台灣真的很不尊重專業欸」為題分享，男友在求職網看到有公司徵長期假日美術老師的職位，需要負責美術教學、黏土教學、行政、櫃檯、環境整理等，這麼多的工作內容時薪居然只有160元，還限定學歷要是美術相關科系。因此，原PO的男友便直接私訊老闆，說明這樣的薪水並不合理。

原PO的男友氣得直接私訊該公司的老闆。 圖／Dcard
原PO的男友氣得直接私訊該公司的老闆。 圖／Dcard

「人家學美術這麼辛苦，居然只換得最低時薪，然後還要去做一些有的沒的其他事」，原PO也透露，男友兼職做游泳教練時薪也有400元，甚至有時候能到1000元以上。對此，也有人表示，這個職位應該只是幫忙顧小孩的職缺而已，「不要濫用專業這個詞好不好」、「感覺是安親班那種，表面上是老師，實際上是顧小孩而已」。

但也有許多網友認為，原PO男友和老闆說話的態度十分不禮貌，儘管不滿意職位給的薪水，也不應該如此無禮，紛紛表示「哪來的屁孩男友，剛好湊一對，讚的」、「不要應徵就好，這樣嗆人根本降低自己的格調」、「你們蠻白目的」。對此，原PO則回應道，自己的男友只是希望能讓老闆意識到，美術教學絕對不只160元的時薪，但嗆人的行為確實不對，目前已經在反省了。

薪水 安親班 Dcard

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