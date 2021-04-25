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有什麼工作月領四萬且不用太常加班？ 網吐真相：很難

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，自己在傳統產業工作要一直加班，老闆也不肯調薪，因此他想找一個月薪四萬多而且可以不用太常加班的工作。示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友PO文提到，自己在傳統產業工作要一直加班，老闆也不肯調薪，因此他想找一個月薪四萬多而且可以不用太常加班的工作。示意圖。圖片來源／ingimage

能夠擁有一份高薪且自己喜歡的工作是多數人夢寐以求的，不過有時現實卻與理想相反。昨（24）日就有一名網友在PTTPO文提到，自己在傳統產業工作，不但要一直加班，老闆也不肯調薪，因此他想找一個月薪四萬多，而且可以不用太常加班的工作，於是他就好奇詢問廣大網友「四萬多的工作，有什麼可以做？」

原PO在文中表示，自己在傳統產業上班要每天加班，薪水才有機會破四萬，加上老闆怎麼樣都不肯調薪，就連主管也很無奈，所以才會萌生想轉換跑道的念頭，並說道「如果想找一個月薪水四萬多的工作，週休二日平常不會太常加班，這樣的條件，可以找什麼工作？」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「去考高普考比較快」、「去系統廠」、「找固定調薪的啊，就算起薪沒四萬蹲個幾年就有了吧」、「軟體工程師」、「一些國營部門」、「去資策會，然後新北桃園系統廠隨便找一家」、「國營職員，第一年就有了，而且電機類缺超多」、「IT閉著眼都有吧」、「水電、土水、木工」、「如果沒在北部，就國考吧」、「可以考慮公股銀行」、「銀行行員真的有週休二日，就四萬多的」、「科技業也有很多，我週休二日不加班，一個月也超過五萬了」、「去考銀行」。

不過也有網友提出不同看法，「開這條件，只有科技業才會有啦」、「除非有特殊專長，不然想要正常上下班月薪四萬很難」、「現在不加班根本不可能吧」。

高普考 PTT 高薪 薪水 加班

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