創造價值一億元的溝通技巧！上班族這樣說話才吸金

敢向上級表達意見，你才會成功

你是能向上級表達意見的人嗎？還是會選擇什麼都不做，就這樣讓事情過去呢？現在不是說這麼做的好壞，關鍵在於為何要這麼做。

俗話說：「人生就是不斷的選擇」，人活著就是會一直做選擇。 ‧ 選擇是否去公司 ‧ 選擇吃或不吃 ‧ 選擇運動或不運動 ‧ 選擇享受或不享受 ‧ 選擇討厭或不討厭

大家都會在各種情境中進行選擇。所以先決定好事情的重要順序，以及自己的選擇標準，這是管理自身行動上最重要的事情。

會錯過機會的人，就是沒有訂立選擇的標準，只是靠著當下的情緒做出行動。

是否向上級表達意見也是一種選擇，但重點在於其選擇的標準。是為了自己的心情或情緒，還是為了更接近自己的理想呢？

為了讓事物接近自身理想，許多時候你必須表達自己的意見。如果你因為不想丟臉、不想成為眾矢之的、不想背負風險或責任而選擇噤聲，那很遺憾的，這樣無法抓住任何機會。

話雖如此，其實以前的我也是一個無法向上級表達意見的人，為什麼我會這樣呢？最大的理由是「明哲保身」。

說起來很不好意思，因為當時我有一種負面的認知，覺得自己丟了工作就會流落街頭，要是向上級表達意見，被開除可就慘了，所以就算有該說的事情，也會選擇不開口。

這成了我慣用的手法。換言之，如果身處在怕被公司開除、怕自己到外面會沒飯吃的狀態，那別說是向上級表達意見了，就算是遇到討厭的事情，也必須忍耐著繼續工作。

所以如果你想變成能向上級表達意見的人，你必須要有隨時都能離職的心理準備。做好「就算被開除也不怕」的心理準備，那該說的事情你就能說得出口。

為什麼向上級表達意見會比較好？ 因為：這樣能主動創造機會。

一直等待機會，機會不一定會出現。有可能持續等待卻什麼也沒有發生，只換得馬齒徒長。既然這樣，最好是自己創造機會，此時的重點就是成為能向上級表達意見的人。

有意見，代表能注意到公司的問題。如前面山口周老師所言：「在現今社會，發現問題的能力，會比解決問題的能力更有價值。」

你能注意到自己想反映的問題，這本身就是一種價值。能察覺到問題的人，會有價值，而能夠將其向上反映的人，可說是更有價值吧。

此外，你是一個能注意到問題的人，就代表你到其他公司也可能具有很高的價值。當你覺得自己到其他地方工作不是難事，你就會更容易說出意見，自己的價值也會不斷提升。

話雖如此，但並非要你暢所欲言的說出任何意見。有時你說話的方式可能只會替你樹敵。指出問題點時，該注意的兩大重點

1.先傳達感謝之意

指出問題點時，最重要的，就是要先傳達平日的感謝。當對方聽到你的感謝時，心情就不會太糟，反而會比較容易接納你的意見。

難得有一個很棒的意見，但如果突然沒頭沒腦的拋出問題點，對方很可能會無法接受。

《說話致富》。圖／樂金文化提供

2.不是大聲就有用！ 視情況小聲說話

說話內容如果容易讓你感情用事，可試著小聲說話。大聲說話會比較容易激動，難以得到對方的理解。

因為事情對你來說很重要，你想大聲傳達的心情我能明白。但是愈是這種時候，就愈要冷靜。因此，學著讓自己降低音量說出口吧。這樣你也可以冷靜下來，讓對方靜靜的聽你說。

能發現問題是寶貴的能力，請好好珍惜，不要扼殺你所擁有的能力。

(本文摘錄自《說話致富》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)