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進台積電到底哪裡好？準台積人列六大優點

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

台積電是台灣半導體龍頭，除了不少人搶買股票外，職場內幕也是很多人關注的重點。有一名準台積電員工網友談到了關於「台積電的6大福利」，引起網友熱議。

網友在「Dcard」發文淺談台積電的福利，首先薪資福利，在調薪20%後，碩士起薪為56 K、學士為45K 、助工為36K，對於滿三個月前不能分紅的菜鳥們來說，是非常有感的調薪。實領年薪部分「非常吃各部門」，輪班頻率不同、報的加班不同、考績和調薪也不同，根據資料，碩士完整第一年年薪大約是90萬、第二年才會有一百初、第三年140-160萬上下，助工則是第一年70萬、第二年約80萬、第三年來到90萬。

休假方面，新進同仁每滿兩個月會拿到一天特休，一年給予15天的全新病假還有15天的半薪病假，有19天國定假日，除了法定的12天國定假日外，再給予7天紀念日休假。公司裡有美食街，午餐晚餐各補助25元。

另外台積電提供第一個月免費住宿，但最多只能住三個月，而且第二、三個月會收房租，據了解目前宿舍都已經滿了，因此也只能自己外租。最後則是內部有自己的健身房，也有游泳池以及超過50個社團可以參加。

但原PO也說，福利好的背後也是高壓、高強度的工作環境，禁止帶手機入廠，公司內網也被鎖好鎖滿，上班時間真的只能專心，事情多到必須加班到半夜，有些學長會擺老不教新人，出事還第一個跳出來指控，還有讀到碩士，畢業後卻進去重複做一些單調無聊的工作。

網友看完也發表自己看法「基本上很缺很缺錢的非電資滿適合去的 其他就三思再三思吧！」、「缺點倒是可以列出一大串，老話一句，珍惜生命，遠離產線」、「蠻中立的發言，不像有些為了黑而黑」、「其實電資相關工作，很多都贏台積電...」、「這篇真實度很高...」。

台積電

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