電子零組件製造業 徵才人數破近35個月新高

新興科技產業熱門，帶動製造業人力需求。據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，今年3月公立就業服務機構徵才人數比2月增加3成，其中，製造業徵才人數較2月成長3成8，更比去年同期成長3成6，「電子零組件製造業」徵才人數更創下近35個月新高。

據發展署就業服務資訊整合系統統計，今年3月各公立就業服務機構新登記求職人數總計6萬1487人，較上月增加20.72％，新登記求才人數為11萬9297人，則較上月增加30.75％，平均每一位求職者有1.94個工作機會。

發展署表示，受益於AI、數位轉型、5G產業、高效能運算、遠距離應用及電動車等新興科技趨勢與需求，帶動「製造業」3月徵才人數為5萬4471人，相較於上月成長38.11％，更較去年同期成長36.38％。

發展署指出，製造業中，又以「電子零組件製造業」徵才人數1萬4773人為最多，創近35個月新高（2018年4月徵才人數為1萬6893人），釋出職缺中「其他製程控制技術員」、「電力及電子設備組裝人員」及「電子工程技術員」，3者合計職缺數達電子零組件製造業總求才人數近5成。

發展署說，頎邦科技、矽品精密工業、群創光電、大立光電及力成科技等股份有限公司，分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以製程工程師、技術員及設備維護（助理）工程師為主。其中，頎邦科技的生產設備工程師及製程工程師薪資最高達70K。

發展署除陸續舉辦線上就業博覽會，今年5月間也將於全國各地陸續辦理小型徵才活動，歡迎有求職需求的民眾上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢更多訊息，或撥打免付費客服專線0800-777-888。