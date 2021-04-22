吃飯、發出聲音都被瞪 清潔阿姨曝職業心酸：我們這種人很卑微嗎？

「職業不分貴賤」大家都懂，然而部分職業仍難避免遭受異樣眼光，一位清潔阿姨於臉書社團「匿名公社」發文抒發心情，敘述在職場上遇到的不友善待遇，不只嫌棄她們的動作聲音打擾聊天，連吃東西補充體力都會惹來異樣眼光，讓她不禁想問「你們會鄙視或嫌棄清潔阿姨嗎」，暗藏的心酸表露無遺，吸引大批網友留言為她打氣。

原PO表示，她是一位辦公室的清潔人員，雖然大多數的員工對她都十分客氣且禮貌，但工作近一年的時間，仍有部分員工會對她投以不友善的目光。舉例來說，由於工作會耗費大量體力，她通常會趁休息時間在倉庫快速地吃點東西補充熱量和水分，若吃東西時剛好被這些「不友善」的員工看到，就會被投以「阿姨怎麼在吃東西不做事」的目光。她無奈的說，她是人不是機器，「就算是機器也需要充電不是嗎」。

此外，同事也在工作時遭遇不友善的對待，例如在更換垃圾袋時，因為手太乾搓不開袋口，便伸手想沾點水方便做事，被站在洗碗槽前聊天的員工立刻反彈說「妳不會去別間弄喔」，之後甩動袋子發出的聲音更引來該員工頻頻回頭瞪視，像在嫌棄聊天被打擾一樣。讓原PO忍不住想問，「你們真的會討厭清潔阿姨或覺得我們這種人很卑微嗎？」

心酸問句讓人心疼，網友紛紛留言為她打氣，直稱清潔人員非常令人尊重，沒有他們就沒有乾淨的環境做事，「阿姨加油」、「沒良心的人總是少數，謝謝你們；辛苦了」、「你們超辛苦的欸！要去碰大多數人不想碰的髒東西，很棒」、「職業不分貴賤，你們跟他們地位平等，不用委屈自己」、「清潔是一個職業，一點都不卑微，反而受人尊敬，有你們才有乾淨的環境。每個職業都沒有高低之分」。

原PO後來也留言感謝眾人的加油打氣，表示「打掃真的不是一件輕鬆的事」，因為都是處理垃圾、廚餘、掃廁所等充滿異味的工作，「一般人都不願意去碰」。