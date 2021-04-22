快訊

2機師染疫 莊人祥：等接觸者採檢結果全出爐 才能研判感染源

新冠境外移入+4！3女1男分自哈薩克、菲律賓及印尼入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃飯、發出聲音都被瞪 清潔阿姨曝職業心酸：我們這種人很卑微嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名清潔阿姨抱怨在職場上遭受不友善的對待。 圖／pixabay
一名清潔阿姨抱怨在職場上遭受不友善的對待。 圖／pixabay

「職業不分貴賤」大家都懂，然而部分職業仍難避免遭受異樣眼光，一位清潔阿姨於臉書社團「匿名公社」發文抒發心情，敘述在職場上遇到的不友善待遇，不只嫌棄她們的動作聲音打擾聊天，連吃東西補充體力都會惹來異樣眼光，讓她不禁想問「你們會鄙視或嫌棄清潔阿姨嗎」，暗藏的心酸表露無遺，吸引大批網友留言為她打氣。

原PO表示，她是一位辦公室的清潔人員，雖然大多數的員工對她都十分客氣且禮貌，但工作近一年的時間，仍有部分員工會對她投以不友善的目光。舉例來說，由於工作會耗費大量體力，她通常會趁休息時間在倉庫快速地吃點東西補充熱量和水分，若吃東西時剛好被這些「不友善」的員工看到，就會被投以「阿姨怎麼在吃東西不做事」的目光。她無奈的說，她是人不是機器，「就算是機器也需要充電不是嗎」。

此外，同事也在工作時遭遇不友善的對待，例如在更換垃圾袋時，因為手太乾搓不開袋口，便伸手想沾點水方便做事，被站在洗碗槽前聊天的員工立刻反彈說「妳不會去別間弄喔」，之後甩動袋子發出的聲音更引來該員工頻頻回頭瞪視，像在嫌棄聊天被打擾一樣。讓原PO忍不住想問，「你們真的會討厭清潔阿姨或覺得我們這種人很卑微嗎？」

心酸問句讓人心疼，網友紛紛留言為她打氣，直稱清潔人員非常令人尊重，沒有他們就沒有乾淨的環境做事，「阿姨加油」、「沒良心的人總是少數，謝謝你們；辛苦了」、「你們超辛苦的欸！要去碰大多數人不想碰的髒東西，很棒」、「職業不分貴賤，你們跟他們地位平等，不用委屈自己」、「清潔是一個職業，一點都不卑微，反而受人尊敬，有你們才有乾淨的環境。每個職業都沒有高低之分」。

原PO後來也留言感謝眾人的加油打氣，表示「打掃真的不是一件輕鬆的事」，因為都是處理垃圾、廚餘、掃廁所等充滿異味的工作，「一般人都不願意去碰」。

職場

延伸閱讀

「女友可愛又善良」甜蜜同居 男才發現衛生習慣超差求助網友

這2種家電被點名「名過其實」 引反彈聲浪：明明就很好用

麥當勞薯條很快就變得濕軟難吃？前員工透露「永保酥脆」秘技

大雅警分局獲2.7顆星負評 竟是隔壁麵店沒這款辣椒醬

相關新聞

領高薪上班聊Line…行政職40K起卻換來「4悲劇」 他怒轟薪水小偷

台灣這世代普遍薪資低，相信不少年輕族群都很有感，許多人的月薪僅領26～32K根本是家常便飯之事，甚至是有專業技能的人也不一定領得高。倘若有一份待遇不錯的工作出現，大家是否會好好珍惜呢？

吃飯、發出聲音都被瞪 清潔阿姨曝職業心酸：我們這種人很卑微嗎？

「職業不分貴賤」大家都懂，然而部分職業仍難避免遭受異樣眼光，一位清潔阿姨於臉書社團「匿名公社」發文抒發心情，敘述在職場上遇到的不友善待遇，不只嫌棄她們的動作聲音打擾聊天，連吃東西補充體力都會惹來異樣眼光，讓她不禁想問「你們會鄙視或嫌棄清潔阿姨嗎」，暗藏的心酸表露無遺，吸引大批網友留言為她打氣。

老闆娘控制慾如恐怖情人 OL曝6項痛苦規則嚷離職

在職場上，除了要完成既定工作，還得要應付莫名其妙的大小事！一名女網友日前表示所屬公司的老闆娘控制慾有如情人般，像是下班後不能讓老闆娘找不到人，「不然會氣噗噗」、希望員工友好但又不允許之間有太多交情，上班相當痛苦，「讓我每天都想離職」。

藥助嗆「沒讀書才賣雞排」 老闆曝月薪讓她氣炸：憑什麼

許多人在求學過程中拼命讀書，為的就是能有一份薪資優渥且穩定的工作，不過學歷有時並不是影響薪水高低的唯一因素。一名女網友就不滿指出，自己苦讀多年當上藥局助理，卻發現自己的月薪比雞排店老闆還低，讓她氣得直呼「國中學歷憑什麼？」引起網友熱議。

全國農業金庫徵才近50人 程式開發人員薪最高可達67K

農業金庫表示，110年度全國農業金庫徵才活動起跑，今年度將招募近50名金融專業人員，即日起接受報名。此次招募主要徵求徵授...

VR人資來了！30秒大考驗決定誰能升遷

沃爾瑪高級副總裁霍勒（Drew Holler）接受《今日美國》（USA TODAY）採訪時曾表示，沃爾瑪用虛擬情境中的各種表現，來評估員工對各部門及流程的知識、決策、領導、溝通能力等；其結果影響了超過一萬名中階主管的升遷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。