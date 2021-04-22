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老闆娘控制慾如恐怖情人 OL曝6項痛苦規則嚷離職

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在臉書社團抱怨公司老闆娘控制慾堪稱恐怖情人等級，讓她非常想離職。圖／imgimage
一名女網友在臉書社團抱怨公司老闆娘控制慾堪稱恐怖情人等級，讓她非常想離職。圖／imgimage

在職場上，除了要完成既定工作，還得要應付莫名其妙的大小事！一名女網友日前表示所屬公司的老闆娘控制慾有如情人般，像是下班後不能讓老闆娘找不到人，「不然會氣噗噗」、希望員工友好但又不允許之間有太多交情，上班相當痛苦，「讓我每天都想離職」。

這名女網友在「爆怨2公社」發文提及原本面試職位為「行政總務」，入職後先被要求改做業務工作，讓她相當不解，並提及「我們家神經質闆娘的控制慾真的不是普通的強，是堪比控制慾情人的那種！」

她列舉老闆娘的6項「事蹟」，包含下班後不能讓她找不到人，「不然會氣噗噗」；二是聯絡客人前，要先回覆群組有收到訊息後才能聯絡客人；三是「一定要照老闆娘的方式做事，不然就是不尊重主管」；四為公司機要用公司提供的，不能用自己覺得順手的；再來為希望員工友好，卻不允許員工有「太多的交情」；最後是「不喜歡員工在背後嚼舌根」，但她爆料老闆娘常常還是以批評舊員工來教育新員工，讓她苦不堪言。

不過，她考量該份工作為周休性質，因此讓她很猶豫到底何時離職。大多數網友看完此文後力挺該女子離職，稱老闆娘對於員工「可以多功能當然不能錯過」、「這不是老闆，這是恐龍吧」、「邊做邊找，鬼地方還不快逃」、「一個月是10萬嗎？不然下班為什麼還要服務妳？」、「周休的工作很多，不要把自己做到這麼卑微」、「最討厭下班還要處理公事，所以我公司群組一律靜音。」

也有網友持不同意見，認為這名女子「抱怨了一堆還不離職～難怪老闆娘這樣，就打定你（妳）不敢離職啊」、「是我的話，就會成為公司中最強大的員工，等到老闆離不開妳的時候再瞬間扔離職單。」

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