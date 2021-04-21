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藥助嗆「沒讀書才賣雞排」 老闆曝月薪讓她氣炸：憑什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名藥局助理指出，自己月薪35K，竟比雞排店老闆的薪水還低，讓她相當不滿。示意圖／ingimage
一名藥局助理指出，自己月薪35K，竟比雞排店老闆的薪水還低，讓她相當不滿。示意圖／ingimage

許多人在求學過程中拚命讀書，為的就是能有一份薪資優渥且穩定的工作，不過學歷有時並不是影響薪水高低的唯一因素。一名女網友就不滿指出，她苦讀多年後當上藥局助理，卻發現自己的月薪比雞排店老闆還低，讓她氣得直呼「國中學歷憑什麼？」引起網友熱議。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，自己從小到大都努力向學，吸收了大量的醫療知識，出社會後順利當上藥局的助理，月薪落在3萬5千元。然而，她和雞排店老闆發生爭執，對其嗆聲「不讀書才只能賣雞排」後，沒想到老闆卻說自己月入可達6萬多元。

得知薪資不如雞排店老闆，讓該網友相當氣憤，直呼「國中學歷憑什麼有資格領6萬多薪水？」並認為雞排店家的薪水高，和在路邊乞討能月入10萬元，本質上並無差別，呼籲政府應該積極介入，打壓賣雞排的商家。

文章曝光後，湧入許多網友砲轟「有職業歧視，唸再多書也會是失敗的人生」、「書讀得高不代表做人處事情商高」、「這種心態要不得」、「自以為是的自私人」等；不少民眾也分享「我是高中職畢業，現在任職開聯結車，平均一個月賺7萬多」、「我認識好幾個工地大哥也是月收入6萬多，有的還國小畢業」；還有網友分析「妳要是大熱天整天站在油鍋前，大概就不會覺得6萬很多」、「做雞排工作時間說不定比妳多一倍」。

雞排 薪水 薪資

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