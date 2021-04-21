VR人資來了！30秒大考驗決定誰能升遷

AI會取代人類嗎？可能性愈來愈高，而且現在還要加問：那麼，會有多快？

麥肯錫曾經預估：2030年之前，全球勞動力的14％—高達3.75億人，將因自動化而被迫轉職。甚至，根據現有技術，他們估計60％的勞動力和30％的工作都可以被機器取代。

而突如其來的疫情正加快這一切的發生。

我身在AI產業，常常要關注最新的落地應用。去年，歐美地區的零售、倉儲、安防、衛生清潔等服務業，已經有不少機器取代人的案例。為了防疫，首爾請來機器人當酒保、新加坡用美國機器人公司波士頓動力（Boston Dynamics）開發的機器狗Spot，在公園裡巡邏，提醒人們保持社交距離。

只是這一波的改變，對身在台灣的你我不太有感。

「新科技總是帶有破壞性的。它殺死了工作，創造了新的工作，引發了深刻的社會變革。」2020年世界經濟論壇「科技向善」的專題警告，這些破壞包括大規模失業、貧富落差加劇、中產階級工作受威脅，企業亦可能無法填補所需技能的人力。

全球4,700店用VR訓練員工

「科技向善」是麥肯錫提出的解決方案，運用前端科技，賦予員工未來所需的技能。除了技術，社交、情緒技巧、溝通能力、批判思考、創造力、分析複雜事務的能力等軟技能，在自動化的工作場域中需求日高。

例子之一，就是全球零售業巨人沃爾瑪（Walmart）虛擬實境的職業再培訓計畫，為員工進行第四次工業革命的能力升級。

2016年，沃爾瑪學院開張，將成千上萬的店經理、部門經理，送進這個全美最大的企業培訓計畫。

2019年，創新科技的擴散讓培訓計畫擺脫地理的限制。沃爾瑪全美4,700家店都配備了Oculus Go獨立式虛擬實境頭戴式裝置，採用史丹佛大學虛擬人機互動實驗室創辦人拜蘭森教授（Jeremy Bailenson），與其學生貝爾區（Derek Belch）共同開發的45種訓練情境，從搬運工、清潔工、接觸客戶的第一線賣場人員到店經理，近140萬名員工接受了虛擬實境的再培訓課程。

「VR的優點，在於它能將學習體驗化。當你戴上耳機觀看教學模組時，你的大腦感覺就像是身歷其境。我們還發現，VR培訓可以提高信心和忠誠度，考試成績也提高10％～15％，就連旁觀他人訓練也能從中獲益，」沃爾瑪學院高級總監特里托（Andy Trainor）指出。

訓練鎖定三大領域

沃爾瑪的VR培訓鎖定三大領域：先進科技、軟技能和遵循規範。

沈浸在這45種情境中，員工學習動手操作新的店內取貨塔、相關管制物品的處置和儲放規範，將訓練時間從一整天大幅縮短為15分鐘；在軟技能上，如何「面對面」安撫不滿的顧客、處理黑色星期五的群魔亂舞、槍擊案的緊急處置與疏散、激勵績效表現不佳的員工、和下屬進行困難的對話等，拋出難題後，系統亦會提供多種可能的解決方案，進行模擬操練。

在同理心的訓練裡，受訓員工同時在收銀員和「奧客」的角色之間來回切換。他們既感受到收銀員的沮喪和委屈，也低頭看見了顧客手裡的簡訊—寶寶生病了。

因為能感同身受地置身他人視角，VR也被稱為「同理心機器」（empathy machine）。

完全沉浸在複製其工作場景的逼真情境裡，受訓員工不僅更認真對待，也體驗到一種稱為「存在感」的現象。「因為VR情境看起來、聽起來都像是真的，大腦將之視為真實的體驗，」拜蘭森解釋，這讓員工的軟技能訓練更接近真實，從而在腦中留下深刻印象。

儘管身歷其境，員工卻能安全地犯錯，從錯誤中獲得立即反饋，並能不斷「復活」，反覆嘗試，一再演練，直至攻克目標。成功解決難題的經驗，則建立了他們的自信。

VR訓練意味自動化與降低成本

除了再培訓，沃爾瑪還將VR的觸角延伸到人資。

沃爾瑪高級副總裁霍勒（Drew Holler）接受《今日美國》（USA TODAY）採訪時曾表示，沃爾瑪用虛擬情境中的各種表現，來評估員工對各部門及流程的知識、決策、領導、溝通能力等；其結果影響了超過一萬名中階主管的升遷。

戴上VR裝備，他們直面咆哮的顧客、導覽新進員工；或站在虛擬的繁忙貨架間，試圖在30秒內決定如何解決缺貨的商品、貨架上的垃圾、走道上的拖車和打翻的液體：你該怎麼做？全部自己扛？還是哪些請人代勞？

「透過VR的數據，你能看到他們在看哪裡，怎麼移動，作何反應⋯⋯你能在VR中進行面試，並根據他們的答案預先篩選他們是否適合該職位，」特里托說。

對龐大的沃爾瑪來說，VR也意味著自動化和降低成本。「以前我們要派三、四個人到店裡去實地訓練員工如何安裝、保養、跟顧客互動，現在只要送一副VR裝備過去就行了。我們有VR模組可以進行所有培訓，無需任何人力介入，」特里托說。

上至龐大的企業，下至渺小的個人，要如何在第四次工業革命的浪潮裡不滅頂？答案還不太清晰，這是一個急待各方共創的議題，世界零售巨人沃爾瑪往前的一步，或許值得參考。

未來城市文末要貼的小工具

「全文轉載自未來城市(陳潔如專欄｜VR人資來了！零售巨人用虛擬實境培訓140萬員工 30秒大考驗決定誰能升遷)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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