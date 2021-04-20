公司沒有LINE群組！他怨上班沒歸屬感 網卻大讚：夢幻產業

隨著通訊軟體越發進步，多數企業都會透過LINE或Skype進行商業聯繫或指派工作，儘管這樣能更方便地聯絡到對方，卻也讓不少人認為工作與私生活的界線越來越模糊。近日，一名女網友到新公司報到，卻發現公司的同事都不用LINE溝通，而是透過電腦或電話進行聯絡，意外之餘也讓他感到有些失落，不禁發文感嘆「有種下班就走人，沒什麼歸屬感的感覺…」，沒想到文章一出卻引來熱烈討論，網友紛紛留言讚賞該公司。

一名網友在PTT上發文表示，最近他到新公司報到，原以為進去不久後就會被主管拉到「公司群組」，卻發現該公司竟不用LINE或其他通訊軟體進行聯繫，「辦公室的大家都是很傳統的用著電腦工作，上班時間不太會用手機，電腦也沒有裝LINE，有什麼即時的事務都是用電話聯繫」，讓他懷疑這樣的狀況是否正常？

他在文章中提到，自己以前從事活動或行銷類的工作，部門的氣氛也比較活潑，多半一進公司就會被邀進各個公司群組。反之現在待的傳產業氛圍大不相同，儘管公司規模不算小，卻沒有一個共同的群組可以供主管交辦事項，讓他不禁感嘆「就這樣所有的事情都是在上班時間處理，有種下班就走人，沒什麼歸屬感的感覺…」，本想透過LINE觀察更多同事不料卻事與願違，令他直呼「有點無聊」、「好空虛」。

文章一出立刻引來熱烈討論，網友們紛紛留言讚嘆該公司「夢幻產業」、「上班好同事，下班不認識，這種不是很棒嗎？」、「極致羨慕」，也有人狠酸原PO「要歸屬感幹嘛？」、「你被之前的工作奴化了」，不少人也分享個人經驗「被強迫加LINE，還要把暱稱改成名字超討厭」、「下班還要被強迫看到有關公司的人事物，超煩的！」、「這超棒好嗎？看到同事、主管傳LINE過來根本就是惡夢」。