快訊

懸缺三個月終於核定！ 台鐵局長由副局長杜微升任

遭爆「每桌裝2支監視器」回傳大陸 海底撈回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公司沒有LINE群組！他怨上班沒歸屬感 網卻大讚：夢幻產業

聯合新聞網 / 綜合報導
多數企業都會透過LINE等通訊軟體進行商業聯繫，儘管這樣能更方快速地聯絡到對方，卻也讓不少人認為工作與私生活的界線越來越模糊。示意圖。報系資料照／記者張芮瑜攝影
多數企業都會透過LINE等通訊軟體進行商業聯繫，儘管這樣能更方快速地聯絡到對方，卻也讓不少人認為工作與私生活的界線越來越模糊。示意圖。報系資料照／記者張芮瑜攝影

隨著通訊軟體越發進步，多數企業都會透過LINE或Skype進行商業聯繫或指派工作，儘管這樣能更方便地聯絡到對方，卻也讓不少人認為工作與私生活的界線越來越模糊。近日，一名女網友到新公司報到，卻發現公司的同事都不用LINE溝通，而是透過電腦或電話進行聯絡，意外之餘也讓他感到有些失落，不禁發文感嘆「有種下班就走人，沒什麼歸屬感的感覺…」，沒想到文章一出卻引來熱烈討論，網友紛紛留言讚賞該公司。

一名網友在PTT發文表示，最近他到新公司報到，原以為進去不久後就會被主管拉到「公司群組」，卻發現該公司竟不用LINE或其他通訊軟體進行聯繫，「辦公室的大家都是很傳統的用著電腦工作，上班時間不太會用手機，電腦也沒有裝LINE，有什麼即時的事務都是用電話聯繫」，讓他懷疑這樣的狀況是否正常？

他在文章中提到，自己以前從事活動或行銷類的工作，部門的氣氛也比較活潑，多半一進公司就會被邀進各個公司群組。反之現在待的傳產業氛圍大不相同，儘管公司規模不算小，卻沒有一個共同的群組可以供主管交辦事項，讓他不禁感嘆「就這樣所有的事情都是在上班時間處理，有種下班就走人，沒什麼歸屬感的感覺…」，本想透過LINE觀察更多同事不料卻事與願違，令他直呼「有點無聊」、「好空虛」。

文章一出立刻引來熱烈討論，網友們紛紛留言讚嘆該公司「夢幻產業」、「上班好同事，下班不認識，這種不是很棒嗎？」、「極致羨慕」，也有人狠酸原PO「要歸屬感幹嘛？」、「你被之前的工作奴化了」，不少人也分享個人經驗「被強迫加LINE，還要把暱稱改成名字超討厭」、「下班還要被強迫看到有關公司的人事物，超煩的！」、「這超棒好嗎？看到同事、主管傳LINE過來根本就是惡夢」。

LINE PTT 社群媒體

延伸閱讀

用手機拍照也會曝露年齡？「這個拿法」竟成為年長者指標

CIA估2021生育全球吊車尾 前外交官嘆：講台灣不好就有人生氣

把外送員當「愛神邱比特」？男點餐給妹子驚喜 網看餐點笑歪

機車在停車格被撞車損 肇事者留1500賠償金被網嫌：不夠修

相關新聞

公司沒有LINE群組！他怨上班沒歸屬感 網卻大讚：夢幻產業

隨著通訊軟體越發進步，多數企業都會透過LINE或Skype進行商業聯繫或指派工作，儘管這樣能更方便地聯絡到對方，卻也讓不少人認為工作與私生活的界線越來越模糊...

前進校園！嘉義縣推產業徵才專區 邀青年來嘉就業

嘉義縣政府為讓青年學子提早認識嘉義發展，吸引返鄉或來嘉就業，首次帶領工作機會前進校園，從7日起到屏東大學、勤益科大等35...

影／拒絕砍薪、降低職災 外送人員串連擬成立工會

Foodpanda與UberEats兩大外送平台，近日接連傳出更改薪資計算公式，影響外送員約2成薪資收入，外送員不滿接連...

砍薪2成、3倍職災！全台外送員站出來組產業工會

兩大美食外送平台Foodpanda、UberEats在4月中旬接連實施新制薪資計算方式，導致外送員薪資短少1到3成，且中...

職場男女「薪」情大不同 調查：女性已婚有子衝擊最大

根據1111人力銀行今（19）日公布的「職場男女薪資調查」發現，有三成二上班族認為自己的職場表現受到性別因素的限制，其中...

福利比科技業好！他問「百萬年薪業務為何被看不起」 網抖背後真相

擁有一份穩定高薪的工作是許多人的目標，因此職業選擇尤為重要。近日就有一名男網友好奇發文詢問「都是百萬年薪，為什麼業務被看不起？」引發大批網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。