福利比科技業好！他問「百萬年薪業務為何被看不起」 網抖背後真相

擁有一份穩定高薪的工作是許多人的目標，因此職業選擇尤為重要。近日就有一名男網友好奇發文詢問「都是百萬年薪，為什麼業務被看不起？」引發大批網友熱議。

原PO在《Dcard》發文表示，大家都很羨慕百萬年薪的科技業、金融業等，但為什麼聽到是賣保險、房子、車子之類的就很看不起？覺得很會騙人，「要知道，一個業務能到百萬年薪，跟那種免洗筷完全不同等級欸...不是打電話煩國小同學就可以做到的欸...為什麼業務會被看不起啊？」

原PO接著說，百萬年薪的業務福利也比科技業好，「不用面對機台、輪班、辦公室窩著，可以自由跑、拜訪、時間彈性，業績好甚至能直接休假不去公司」。

貼文一出，網友熱烈討論，紛紛留言「科技業可能100個80個厲害，但業務就100個中一兩個」、「沒有看不起，只是有時太積極，怕被推銷有點煩而已」、「銷售類的業務為了光鮮亮麗的形象，『百萬年薪』讓人感覺半信半疑，應該說成功者有，但很少數吧，就像職稱業務員動不動主任、經理的」。

不過，也有網友提到，「沒有人瞧不起百萬年薪的業務，只有瞧不起賺不到百萬的業務」、「就因為不穩定，被看不起，話說我自己也是從業務，做到開公司當老闆，才稍微被看得起，前提是要有成功，沒成功一樣是落水狗」。