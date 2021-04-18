掰了台積電！男轉職夜市賣小吃 收入超驚人：一天6小賺1.5萬

許多新鮮人夢想進入台積電工作，不過一名前員工表示公司的薪水與工時成反比，他毅然決然請辭後，改去接手爸媽在夜市開的小吃店，結果1天上班6小時就能賺到1.5萬元，「不轉職對不起自己」。此話一出，也掀起網友熱議。

這名自稱台積電前員工的網友在Dcard發文指出，公司之前都是「肥宅比較多」，近期卻開始有正妹同事了，如果自己還在公司的話，也許能撐久一點，但還是會離職，「沒辦法，工時跟薪水成反比」。

原PO續指，他現在接手爸媽在夜市的小吃生意，「爸媽靠夜市賣吃的養活我跟我妹，還存了2間店面跟5間住家」。他表示，自己現在負責的這間店一天平均賺1.5萬元再多一點，工時還只有6小時，「還能認識飲料店18～19歲的妹子，不轉職對不起自己」。

網友對此也紛紛表示，「其實像這種小吃店、夜市店家、菜市場等民間生意，基本上如果生意還行的話、利潤是真的很高的，一天3萬都有可能」、「有意願開放加盟嗎」、「接手爸媽生意，不是創業從0開始，是滿有可能的吧」。

也有網友指出，「不就是靠著逃漏稅發大財的工作嗎」、「提供的資訊太少了，聽聽就好」、「我認識的朋友開夜市是賺錢，但真的很累，他們都要考慮下一代要不要接手的問題」、「我認識一個朋友在菜市場擺攤，一天也是1萬～1.5萬在賺（淨利），但人家半夜2點就要起床進貨，一路擺攤到下午2點左右，而且還有原物料沒賣出去的虧本問題跟颱風天災之類的進貨成本上漲。跟台GG（台積電）那種相對穩定的來講還是有差」。