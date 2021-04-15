薪水小偷每天裝忙 高材生菜鳥爆氣「字字戳要害」把老鳥嗆哭

職場是一個小型社會，裡面充滿各式各樣的人，有一種就是人稱的「薪水小偷」，意思就是不太做事，卻能爽領薪水的人，有網友分享自己公司的案例，有一名老鳥每天裝忙，又很愛找同事聊天，甚至還會嗆別人「很閒」，但最近來了高材生小菜鳥，直接把他嗆哭，網友看了也直呼「笑死，想嗆人還反被嗆」。

網友在「Dcard」發文說，自己來公司兩年，第一次看到這麼驚悚的案件，辦公室有一名薪水小偷老鳥，早上9點前到辦公室，先睡到10點半，然後吃早餐到11點，開始跟同事聊天到12點，中午準時放飯，下午睡到2點半再起來摸魚到3點，之後開始工作、聊天、逛網頁到7點下班。

他每次總愛說自己很忙，有安排到其他事務工作時，就要強調自己很忙，實際上卻閒到不行，甚至和其他同事聊天的時候，看到他們有空檔，就會嗆「你很閒喔，真爽，我案件好多好忙」。最近來了一個高材生小菜鳥，學習力快、工作效率高，標準上班不用手機、不滑網頁的小弟弟，因為他想考公股銀行，所以他忙完交辦工作後，會用剩餘的時間念書，這點大家都知道。

事情發生在某天下午，小弟弟又迅速忙完工作後念書，老鳥又過去嗆他「忙完了，很閒喔，真是薪水小偷」，以前小弟弟都悶不吭聲，這次突然爆發猛嗆他「老人就老人，進公司五六年了，薪水也沒有我這個剛進公司的多，除了在這倚老賣老外，也沒有女友，又沒車沒房，且沒身材，另外不努力工作外提升自己的能力，只會耍廢裝忙，廢物一枚。」

老鳥聽完瞬間爆氣，開始說他職涯年齡，為公司做了多少事，講的自己很厲害，甚至說到哭出來，好像大家排擠他一樣，最後是長官出來調停，「大致上就是叫老鳥別再去找菜鳥們，免得被嗆，叫菜鳥們別管老鳥。」原PO也感概，「這讓我看到現在年輕世代的小朋友真的是敢衝敢講，想當初我剛出社會，資深在那邊靠腰，還要裝自己的錯。」

網友看完也熱烈回應「笑死，想嗆人還反被嗆」、「這種很多喔，工作能力低下一問三不知（不是偷懶她真的不會），被年資淺的嗆就跑去跟長官哭說委屈組員都不聽話」、「現在年輕人什麼不好說，但就是什麼都敢直接講」、「這菜鳥真的有在讀書，腦袋裡有點東西」。