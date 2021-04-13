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遠距工作代價 低階勞工增額外支出

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

新冠肺炎疫情爆發加速了遠距工作的推動，西班牙各地更讓這種工作模式成為常態，但實際上遠距工作伴隨的私人空間及辦公裝置需求，可能使基層員工難以負擔，並對職涯造成負面影響，因此需視情況採用遠距工作，才能維持機動性與生產力。

疫後繼續遠距工作

隨著疫情趨緩，諸多開放措施被拉入排程，但據《阿納多盧通訊社》報導，西班牙於週一宣佈，即使疫情結束，部分公務員仍有一週3天遠距工作的權利，領土政策大臣米克爾・伊塞塔更強調，此一政策是「邁向既存未來的第一步。」

在疫情爆發後，西班牙積極部署遠距工作相關技術與規範，以維持政府在辦公室外的行政能力。然而，有專家對《美國之音》指出，遠距工作對於一般企業的低階員工來說，硬體設備不足、家中環境不適合辦公等因素，可能使員工生產力下降，若要改善這些因素，反使員工付出更高的工作成本。

遠距工作不利職涯發展

一項《富比士雜誌》的評論指出，理想的情況下，遠距工作能使員工在衣著和工作環境上更自由，但哥倫比亞大學的研究指出，宅在家中、缺乏社會接觸，很可能會造成人際關係惡化，並提高憂鬱症及焦慮症的發生率。

此外，該評論指出，與同事、長官交流的可能性降低，導致個人社會資本無法累積，且缺乏外界刺激與團隊互動的情況下，使員工主動學習的動機減少。此外，在家工作模糊的「工作」和「生活」的界線，容易使員工「不知所措。」

然而，這並不代表在辦公室工作就是完美的，《富比士雜誌》的評論認為，最理想的工作方式是兩者兼有，並依產業別進行適當的調整，既不受限於家中不完全的硬體設備，也不會因為獨自在家而與外界脫節。

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