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有高學歷就要「往國外發展」？過來人揭現實面：不一定

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人都會有出國工作的夢想，但出國工作真的有想像中美好嗎？ 圖／ingimage
不少人都會有出國工作的夢想，但出國工作真的有想像中美好嗎？ 圖／ingimage

不少人都會有出國工作的夢想，但出國工作真的有想像中美好嗎？日前一名網友便對此發文說明，自己身邊從小到大的好朋友都一個個往國外發展，雖然在歐美國家不一定能賺大錢，可是都過得很知足，在疫情前也常常去旅遊，便想好奇的假設，若自己現在收入不錯，又想往國外發展，「會願意冒險看看去國外嗎？

原PO在PTT的女孩版上發文表示，自己目前才30歲，也沒有家庭，雖然近期因為疫情，在歐美國家的亞裔可能還是會被歧視，但假設目前收入還不錯、學歷也高且又想往國外發展，能否選擇日本、韓國或新加坡這種生活水平比較好的國家，也希望藉此貼文詢問網友「哪些國家比較建議？」

此文一出，不少網友認為往國外發展是不錯的選擇，「我覺得台灣薪水不怎麼樣，就去新加坡了」、「國外待八年之後，覺得還是台灣好」、「看你滿不滿足於現況吧！其實跨國企業的高層／合夥人不乏台灣人，台灣除電子產業外很多都有其發展侷限」、「台灣頂校熱門科系在台灣生活不會輸給美國，尤其理工這幾年工程師的收入愈來愈高」。

不過也有人認為，「高學歷不代表在國外就吃的開」、「首先你要先願意繳那超高稅額，還要願意冒著晚上走在路上會被搶的風險」、「百萬沒什麼吧...而且國外產業好跟你進不進的去是兩回事」、「有能力去哪都能過得不錯，當然是留在家鄉多陪陪年老長輩最幸福」；還有網友點出殘酷的真相，「出國工作就像你在台灣看到印尼、泰國工作者一樣」。

亞裔 薪水 PTT

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