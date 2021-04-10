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女友嫌「年薪60萬很低」遭砲轟 卻遭主計處數字打臉
不少情侶在交往時，會考慮雙方的經濟狀況，對此便有一名網友發文分享，自己朋友的年薪大約60萬元，但卻被女友嫌少，讓他想藉此詢問網友「想請問一下大家，這樣是真的很低嗎？」
原PO在PTT的八卦版上發文說明，朋友目前30歲，一個月約有5萬的月薪，加一加年薪大概有60萬，卻還是被他的女友嫌棄「薪水太低」，讓他不解地直呼「這樣是真的很低嗎？」
此文一出，不少網友認為60萬的年薪真的偏低，紛紛表示「以30歲來說真的蠻低的」、「通常年薪是包含年終、三節，大部分是算14個月的」、「5年前還OK，現在物價嫌低」、「台北的話真的不是很優」、「60萬元蠻廢的，科技業作業員水準」。此外，也有網友表示，「女友自己賺多少？每月花費多少」、「廢物，我是說那個女的」。
但根據行政院主計總處的「薪情平台」指出，以108年的數據來看，將年薪設定於60萬元並與全體受僱員工做比較，就贏過60%的受僱員工總薪資。
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