工作做得好 不如馬屁拍得好！10大學校沒教的「職場潛規則」

職場有如宮鬥劇！

畢業之後進入職場，原以為只要在職位上發揮所長，就能開創順利的職場生涯，沒想到做得要死要活，升遷加薪還是沒你的份，反而所有好處都被老闆身邊的馬屁精拿走，這時才知道，原來上班不僅僅是上班，有些學校沒教、老闆也不明講的「潛規則」才更重要。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，為你揭秘職場上有哪些網友熱議的「潛規則」，想要在職場上混得好，就先搞懂這些眉眉角角吧！

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NO. 10 菜鳥就乖乖接受打雜宿命

﻿當你終於獲得新工作，可別開心得太早，因為老闆通常不敢把重任委託給新人，只要你是公司裡最資淺的菜鳥，就難以擺脫「打雜」的宿命。

很多網友分享經驗，表示自己滿懷熱情地進入新公司，以為終於有大展身手的機會，沒想到只被叫去跑腿買咖啡、統計訂便當人數，所有大家不想做的雜事都丟給你，如果想要趕快脫離打雜階段，只能祈禱趕快有更菜的新進員工到職了。

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NO. 9 離職又是場戲，努力演好聚好散

當你提出離職申請，老闆用溫柔的語氣詢問離職理由，還看似開明地說「你對公司有什麼建議嗎？」這時如果你以為「反正要離開了，就把所有不滿說出來」，那你可就大錯特錯了。

有些不諳職場潛規則的網友在提離職時，一併講出對公司的不滿，結果就是被貼上「會講公司壞話」的標籤，有些老闆甚至會在業界放消息，影響你的名聲。所以最好是把離職當成一場戲，你我都不說破，以免惹禍上身。

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NO. 8 加班這場戲，你越演老闆越愛

﻿眼看著已經到了下班時間，辦公室裡卻還沒有任何一個人離開，老闆更是直挺挺地坐在位子上，彷彿在監視哪個人會先走。

雖然工作時間長不一定等於工作產能高，但在某些老闆心中，準時下班就等於「不上進、不能吃苦」，使得整個辦公室都開始上演「加班」這場戲碼，明明大家都心知肚明，你我根本都不是在加班工作，卻還是用盡全力演出。

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NO. 7 有功主管上，有過下屬扛

就如同前幾年超夯日劇《半澤直樹》中的台詞「下屬的功勞要歸給上司，上司的過錯則是下屬的責任」，職場中常常有運氣很差的基層員工，好不容易完成一項艱難的任務，功勞卻直接被上司整碗端走；當上司犯錯被老闆責罵時，下屬又得被拖出來背黑鍋。

雖然這種邀功、推託的行為看起來相當陰險，但卻能有效地讓老闆留下良好的印象，也難怪許多人都將這項技能列為職場必備生存法則。

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NO. 6 私事聊越多，別人把柄抓越多

面對弱肉強食的職場叢林，難免會想要有個戰友一起組隊打怪，隨著與同事相處時間增長，有些人甚至會興起「與同事當好朋友」的念頭，認為不但可以幫助工作更順利，還可以拓展生活圈。

殘酷的是，當你把同事當成好兄弟、好姐妹而開始掏心掏肺時，人家早已牢牢抓住你的把柄，等著時機出賣你，所以最好還是秉持「上班好同事，下班不認識」的理念，不要幻想職場有真友誼。

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NO. 5 老闆說的永遠都是對的

「你這樣做不對，應該照我說的做。」當聽到老闆這麼說的時候，有些員工會因為懷著滿腔熱血，認為應該要用更好、更對的方法工作，而開始與老闆爭論，不過爭論的下場往往都是老闆獲勝。

許多網友傳授心法，不管老闆多荒謬、多可笑，照著他說的做就對了，不爭辯、不衝突才能明哲保身，畢竟老闆才是付你薪水的人，萬萬不可得罪。

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NO. 4 想要關係好，飯局不可少

「下週部門聚餐你要來嗎？只是輕鬆吃個飯而已。」在職場上千萬不要輕易相信「只是吃頓飯」這句話，因為職場飯局其實就是一場心理戰，表面上看起來愜意自在，私底下每個人都在彼此觀察。

有時候就連老闆說的「可以自行決定要不要來公司聚餐」都是謊言，因為這句話看似你有決定權，但如果你不參加公司飯局又提不出有力的藉口，很容易直接在老闆心中「黑掉」，被貼上「不合群」的標籤。

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NO. 3 職場愛抱怨，只會死更快

「吼！剛剛老闆又訓話了，他到底有沒有腦袋啊？」很多人會偷偷開設沒有老闆在內的群組，在社群軟體上跟同事一起大肆抱怨，當你以為可以隨心所欲地發洩，卻不知道同事已將你罵老闆的對話印成海報，直接放在老闆的辦公桌上。

更何況公司裡總會有一些有心人士，刻意曲解別人的意思，有時你只是隨口抱怨工作好累，卻被加油添醋傳到老闆耳裡，因此職場上不抱怨、不訴苦才是安全牌。

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NO. 2 學會裝忙裝傻，避免過勞死

在職場上，「太有效率」、「太聰明」有時都不是好事，因為老闆只會認為既然你很會做事，那全部工作都交給你做，導致「能者過勞」的職場文化。

因此就算工作都已經完成，還是要多開幾個視窗假裝很忙；就算你對專業知識很有見解，也不要刻意展露鋒芒，網路上甚至出現許多「上班裝忙小技巧」、「職場裝傻方法」，可見得裝忙、裝傻的重要性啊！

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NO. 1 馬屁拍得好，加薪升官沒煩惱

職場上總會有「馬屁精」的存在，小至老闆今天的穿搭，大至老闆的豐功偉業，都可以成為馬屁精阿諛奉承的話題，整天油嘴滑舌就為了逗得老闆呵呵大笑，識人不清的老闆便會將加薪、升遷的機會優先讓給這些只出一張嘴的人，反而是老實做事的人永遠得不到該有的待遇，難怪很多人都會說「工作做得好，不如馬屁拍得好」，職場上千萬不要只會默默做事，適時向老闆說好話，學會向上管理，才能讓職涯路走得更輕鬆呀！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月08日至2021年04月07日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『職場潛規則』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



