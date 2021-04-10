男實習生「上太多上廁所」遭扣薪氣炸 網看時數反酸：薪水小偷

上班族在工作時間，不時會起來裝水或是上廁所休息一下。日前有一名男實習生抱怨自己領薪水時，被扣掉了4400元，問公司原因時，得到的回覆竟然是「花太多時間上廁所」，所以被扣了27.5小時的錢，但此舉卻遭到網友反酸，「根本就是薪水小偷」。

該名男實習生於3月底在「爆怨2公社」發文說，在公司把其中一片電路板焊壞，但是不敢說，就默默把那片丟掉，因為還有其他電路板沒焊好，到了下班時間，主管就請他明天繼續，但他選擇默默走掉，沒有跟主管說，於是他躲到超商哭，因為焊好全部後，「主管確認數量一定會發現少一片」。

到了近日他又再度發文抱怨，上個月實習時工作了22天，總時數195小時，時薪160元，算下來可以領到31200元，但實際上扣掉勞健保978後卻只有領到25822元，被扣了4400元，他覺得很奇怪，因此跑去問公司，結果得到的答覆是，「調監視器算上廁所時數，總時數49.5小時，再扣掉每天去廁所1小時的時間，所以扣了27.5小時」。

他氣得質問公司為什麼不能去廁所，公司則認為他去太久了，他覺得若是不能去這麼久「為什麼不直接告知去太久，而要用扣錢的方式」，他承認自己因為腸胃不好所以去的有點久，「但不代表可以被亂扣錢吧？」，加上父母也要他忍住，「在猶豫要不要去勞工局檢舉」。

此文一出馬上遭到網友反酸，「老闆請你來上廁所的？」、「根本是薪水小偷」、「一個月上22天，等於一天至少2小時在廁所裡」、「老闆還送你每天一小時上廁所時間也是很佛了啦」、「是去廁所滑手機吧」、「你是不是在廁所打這篇抱怨文？」。

但也有人認為「是反串吧」、「先把腸胃看好吧」、「有沒有人覺得這家長也有點問題？」、「我建議你應徵清潔人員，這樣你在廁所的時間就沒問題了」、「你還好嗎？我是說你的身體」。