面試已備履歷卻要「現場手抄一遍」 他疑惑：測試奴性嗎？

履歷和自傳是面試時必備的基本資料，不少人力銀行網站都附有清楚明瞭的履歷格式，也有人會選擇自製簡歷，展現個人特色。不過，近日一名網友指出，自己明明已經帶了填妥印好的紙本履歷前往面試，卻被要求「全部手寫重抄」，讓他不解喊道「是要測試奴性強不強嗎？」

原PO在「批踢踢實業坊」發文表示，自己最近去了一間傳產公司面試，在正式面談前，光是填寫基本資訊、經歷、自傳等資料，就耗費了近一小時，且這些文件明顯就是網路上抓的截圖，卻硬要面試者全部抄一遍。他指出，由於自己早已附上自傳和履歷的電子檔，當天也將相關資料印出來帶去，他便不願再耗時重寫。

原PO接著說，沒想到等到開始面試後，面試官執著地問了三次「問什麼沒手寫自傳？」還問他「知不知道為什麼要求面試者手寫？」讓他相當困惑並反問理由，然而，卻只得到面試官說「你好好想想，原因很有趣」，仍然不解的他只好PO網詢問，並直呼難道是為了「看你奴性強不強？」

該文一出，不少網友留言「我會直接走人，都什麼時代了還用寫的」、「有手抄自傳太搞笑了，根本不寫直接走就好」、「文化跟不上資訊快速發達的現代」、「這案例你反倒能得知的情報是，這公司連最基本的資訊處理都沒有」等，認為該公司的要求並不合理。

但也有人指出，原因是「要看寫字好不好看、細不細心」、「測試你聽不聽話」、「一定程度上的理由是能測試你的耐心、服從性跟資料真實性」；此外，過去有其他網友分享要求手寫履歷的相似經驗，當時也有人點出「日商、長榮、公股銀行都被要求手寫履歷」、「在日本很多大公司都要求要手寫，聽說是看字可以看出這個人的個性」等，強調其實許多公司都有類似要求，無關「奴性測試」。