為何年輕人寧到超商領24K也不去工廠？ 大夜班店員吐心聲

台灣低薪情況是長久以來遭人詬病的問題，再加上物價高漲，許多年輕人就算努力工作也存不到什麼錢，不過有網友提出質疑，認為有些工廠的薪水比超商高，但為何年輕人寧願選擇到超商工作，也不想到工廠打拚？貼文引起熱議，還有一名超商大夜班的店員吐露心聲。

原PO在臉書「爆廢1公社」表示四大超商店員只領24K，卻什麼都要做，有時候還要應付奧客，甚至有慣老闆會千方百計的凹工時，但仍然有許多人會去打工，反而工廠的薪資還比較高，卻沒有人想去，讓他不解地想問「為什麼年輕人寧願到四大超商領24K，而不願意到工廠領27K？」

多數網友都認為工廠又累又危險，年輕人根本不會想去「工廠真不是人待的，用生命在換錢」、「以為工廠薪水就高很多嗎？幾乎很多都是靠加班來的，而且很多都強迫你要加班，不配合就炒掉你之類」、「工廠的薪資一樣低，也才差超商沒幾千，環境差、又勞累，久了職業病多，還不提一堆奧老闆，相較之下誰不想選擇好的工作環境？」、「因為不想弄的都是汗，全身又臭又油的吧」、「工廠比較危險、髒、累啊」。

也有人質疑原PO所提的兩種工作薪資有誤，「工廠並沒有27K哦！底薪一樣24K，加一些全勤津貼什麼的才可能27K，但加班費一樣用24K下去計算而已」、「我們家全家店員一天12小時，休5天，一個月5萬多」、「超商怎麼了嗎，我42k耶」、「超商工讀生照勞基法時薪現在160，認真上班還週休二日，可不只24k哦」、「誰跟你超商都24K！我員工都28K起跳，雙倍、特休、週休二日」。

不過有網友覺得不應該將兩種性質不同的工作來相比，「為什麼要把兩個性質不一樣的工作相提並論？」、「喜歡什麼職業就去做啊，比來比去幹嘛？」、「其實我覺得超商比工廠辛苦」、「所以超商你能做多久？進工廠穩定細水長流，靠自己能力往上爬（當然要遇到好的公司好的老闆），雖然工廠不自由無聊，但畢竟能學習一技之長，爾後要找工作還不怕找不到」。

當中有一名在超商當大夜班店員的網友透露，自己薪水38K，加班大約45K，工作時常常都會遇到各類型客人，也會遇到許多讓人無言的刁難，他語重心長地說「超商這東西，如果不加盟或者不當店長的話，就不要考慮了」。