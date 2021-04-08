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公司取消春酒！他曝「補償方案」 網羨炸：超有誠意

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示公司今年沒辦法辦春酒，只道了歉並提供「補償方案」，想問問網友們是否接受，補償方案一曝光，讓不少網友紛紛羨慕。圖／爆廢1公社
一名網友表示公司今年沒辦法辦春酒，只道了歉並提供「補償方案」，想問問網友們是否接受，補償方案一曝光，讓不少網友紛紛羨慕。圖／爆廢1公社

許多公司年後都會舉辦春酒，但今年由於疫情關係許多公司紛紛取消。一名網友表示公司今年沒辦法辦春酒，只道了歉並提出「補償方案」，想問問網友們是否接受，引起熱烈討論。

一名網友在「爆廢1公社」發文，公司今年沒舉辦春酒，道了歉並提出補救方案，「一人發2000元」，想問問網友們是否能夠接受，此文一出，網友紛紛羨慕直呼，「很實在」。

許多網友表示超羨慕，「現金比較實在」、「很好啊！吃一頓跟現金2000元，我選現金～」、「當然好啊，之前的公司尾牙吃的不好又花時間，在那發表一些浪費時間的言論，還不如樓主這種直接發2000，實際又不浪費時間」、「可以呀！非常好的公司了」、「有總比沒有好」、「那一餐都吃不到兩千吧，願意折現的老闆超有誠意⋯」。

不過，有網友則分享自己公司方案，「我們取消，但沒給錢」、「我們公司沒春酒，可是疫情關係，年底取消尾牙，一人發7000」、「我們只有800還是禮券勒」、「這時機不錯了，我們也是尾牙取消，每個人六千再給一張一千元的餐卷，讓我們去吃飯」、「我們公司也是，但是給3000」、「我們公司連尾牙春酒跟年終摸彩都直接省略了」。

尾牙

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