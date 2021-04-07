30歲媽嘆工作太難找 網一看履歷表直指2關鍵問題

一名女網友抱怨找工作好難，但多數人看了她的履歷表後直指問題所在。 圖／翻攝自「爆怨2公社」 尋找工作前一定都會撰寫履歷，好讓雇主可以事先熟悉求職者過去的經驗，但履歷表上就算寫滿工作經驗也不保證能夠順利找得到工作。一名女網友在臉書貼出自己的履歷表，上面寫了好幾項工作經驗，但她抱怨沒有獲得面試機會，大嘆找工作找得很困難，不過多數人看了她的經歷後都點出問題所在。

從原PO在臉書「爆怨2公社」貼出的履歷表可看到，「曾任職務」一欄寫了過去所做過的5種工作經驗，有美髮助理4-5年、火鍋外場半年、早餐內場備料+外場1年、加油員+洗車員6年、拉麵店外場1-2年，只不過經歷看起來很豐富，但卻得不到任何面試機會。

原PO無奈地說「媽媽找工作好像有點困難！30歲，我口才不太好，講話不快又不太會介紹菜單，反應也不算很快，但我很少在換工作。唉，找得有點累」。

貼文讓許多網友給予意見，「建議找一個有技術的工作，學到了也是妳的，比較不用怕沒工作」、「找工作跟媽媽沒有關係哦，覺得自己不足的就更要學習練起來，服務業我覺得口才蠻重要的」、「建議技術員，週休二日還有三節、年終，福利比服務業好太多了，工作又輕鬆」、「才30歲，跟媽媽哪有啥關係啊？努力找肯定有，只怕妳不要」、「學點專長，妳的工作性質取代性太高」。

還有不少人也提出工作經歷太多、履歷表格式2關鍵問題所在，「那個半年其實可以不用寫」、「挑三個最久的寫，半年就別寫了。善用網路人力銀行找比較快，介紹菜單，就照網路上找的或前輩教的，照本宣科」、「直接寫服務業13年（美髮加油站餐廳甚麼就帶過去就好）」、「用這種履歷表我是直接打槍的，表示完全不會電腦，家裡也沒有啊」、「我常應徵人，妳的履歷表我是不會用的，一堆工作會讓人覺得沒定性」、「不是寫多就是好啦，最好要相關經驗，不然就寫做最久最精通的」、「經驗多，但要看跟妳找的工作有無關，沒關寫再多老闆不會理」。