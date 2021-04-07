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他問「選擇離職台積電的想啥？」 過來人嘆：肝不新鮮了

聯合新聞網 / 綜合報導
許多科技人才嚮往進入台積電為其效力，但卻也有人離職，讓網友不禁好奇「選擇離職的人到底在想什麼？」示意圖／ingimage
許多科技人才嚮往進入台積電為其效力，但卻也有人離職，讓網友不禁好奇「選擇離職的人到底在想什麼？」示意圖／ingimage

「護國山神」台積電帶領台灣半導體產業揚名國際，讓不少科技人才紛紛嚮往進入台積電為其效力，但卻也有不少人從台積電離職，這讓一名網友直呼不解，「像這種離職的人心裡到底在想什麼？」文章曝光後引起網友熱議。

這名網友在PTT八卦板PO文發問「選擇從台積電離職的人在想什麼？」他表示，「明明有很多人想進台積電，也有人求內推都求不到，不得其門而入，也有人去apply(求職)但被reject(打回)」，但卻也有人從台積電離職。

原PO納悶，這些人明明沒到退休年齡，卻從台積電離職了，對於這種想離職的人，「大家如果身為親朋好友一定會勸當事人要堅持要留下來吧？像這種離職的人心裡到底在想什麼？大家都會如何勸解這種人打消辭意？」

不少人留言直呼，「可以離職表示他的level已經超越台積電了不是嗎？」、「操呀！就算外面只有7成薪水，還能有自己的free time，by以前同事經驗」、「就像軍中若一個月給我15萬月薪，我也不想久待」，更有人嘲諷「肝不新鮮了」、「肝已經不能再換了，累」、「覺得賺夠了就可以走了啊，又不一定要在台積電燃燒自己」、「不想繼續有命賺錢沒命花錢呀」。

PTT 台積電 離職

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