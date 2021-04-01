各行各業幾歲失去熱情？調查出爐 「這一行」21歲就開始厭世

出了社會開始工作後，許多人都會產生「倦怠期」，對工作提不起勁。近日新創教育科技公司《讓狂人飛》就釋出調查，看看各行各業平均幾歲會失去熱情，截至今（1）日下午3點40分，共有1484筆民眾回饋，其中「教育與學術研究」平均竟在21歲就會開始沒有熱忱；最持久的則是「運動體育」、「營建業」，平均38歲才會開始沒動力。

根據《讓狂人飛》的調查，「教育與學術研究」產業最快消磨熱情；其次為「美術、藝術、文創業」以及「醫療照護、生技業」，失去動力的平均年齡落在26歲；第三則是「出版、影音、媒體、傳播行銷」產業，平均為28歲；接著是「社會工作服務業」的29歲。

而撐最久的是「運動體育」、「營建業」的38歲；再來是「批發、零售、電商業」、「資訊軟體業」的33歲；接著則是「農、林、漁、牧、礦業」的32.5歲。其他超過30歲的還有，「運輸、倉儲、製造業」、「能源業」、「休閒、觀光、娛樂業」、「科技製造業」，平均為31歲；而「金融及保險業」則為30歲。

調查統計，回饋者平均25.1歲踏入社會，平均年齡為32.4歲，消耗熱情只需要5.7年。而對於工作還有熱情的人，平均月薪落在6萬8967元；沒有動力者則落在5萬7490元。

針對這項調查結果，網友們表示，「沒錢就會沒熱情」、「怎麼沒有消防隊，消防隊1個月就會消磨光了」、「看來超過39歲連填表的熱情都沒有了」、「我的熱情是被刁民長官磨光的啦」。

也有一票人討論教育產業，「等等，教育類是剛畢業就失去熱情了嗎？」、「很多人大五實習後，開始懷疑自己是不是不適合當老師」、「畢業前實習就失去熱情了（就像我）」、「教育與學術研究，這個完完全全就是我欸」。儘管很多人對於工作的倦怠，使生活態度變得有些厭世，但也有網友表示，「我38歲，在觀光休閒活動產業，還沒有失去熱情，每天面對不同挑戰，人生很難但很好玩」。