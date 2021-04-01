畢業後第1份工作要做啥？ 過來人曝關鍵：有機會再換更好的

畢業季即將來臨，不少畢業生都在煩惱未來該選擇什麼類型的工作。一名畢業生，因為快要畢業了所以相當煩惱畢業後的第一份工作，於是想問問網友們，「大家畢業後的第一份工作是什麼、根本科系有關嗎？做了多久？」，引起不少網友討論。

一名網友在「Dcard」發文，他是即將畢業的畢業生，最近相當煩惱畢業後找工作的事情，「不知道自己要做什麼、想做什麼，大學四年沒參加社團，只考了三張證照」，令他相當迷惘，他不想聽家人的安排乖乖搬回家住，所以想在畢業前找好工作，於是想問問網友們畢業後的第一份工作是什麼，當作參考。

此文一出，網友紛紛建議，「工作不知道要幹嘛就加減看，有就先做，有機會再換更好的，畢竟工作就是為了錢」、「我覺得第一份要找你不會討厭的工作，可以讓你做長期的（最好2、3年），畢竟出社會第一份工作算挺重要的」、「妳的證照跟什麼相關呢？可以先找這方面的，有些工作如果有證照應該是會加分的」、「可以先從不排斥的工作或是抱著想去看看某個產業生態的心態，去嘗試看看～」、「我是去年還沒畢業就上班了，妳覺得你口才不差的話可以5月中再找工作」。

有網友則建議，若沒有方向或計畫也可考國營，「只是你要找和科系盡量相關或你比較容易上手的科目去做準備，建議可以去書局翻書看看，看內容是否能讀或有興趣，再決定往哪個考組去考試，最好的話，組合不要只有一個，可以多考幾個都是同性質的」。