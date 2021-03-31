打零工遭酸「下等人的工作」 他無奈：賺得少就要被羞辱？

許多人進入社會後的首要目標，就是迅速找到一份穩定的正職，然而，若遲遲應徵不到合適工作，在經濟壓力下也有人選擇先打零工存錢。不過，近日一名網友指出，自己靠打工維生，卻遭到親戚和家人鄙視，甚至被冤枉偷錢，讓她憤慨表示「再也不付孝親費」。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文透露，自己過去雖有應徵正職，但因為沒有經驗而處處碰壁，最後只好做零工過活，卻被父母及親戚說做的是「下等人的工作」，認為他讀大學根本是白費，而在家庭聚會時，他也常因「賺得少」成為被取笑的對象。

原PO接著提到，更令他感到憤怒的是，有次親戚的小孩弄丟錢包，他竟被眾人懷疑是偷錢賊，因此和父母起了衝突，甚至還被媽媽打、要求和親戚道歉並賠錢，最後雖然發現是小孩把錢忘在沙發上，這件事還是讓他相當受傷，委屈喊道「賺得少就能這樣羞辱人嗎？」

原PO最後表示，他決定搬離家裡，並且再也不付孝親費，往後也不再與霸凌他的親戚們聯絡。網友看了他的故事，紛紛留言安慰「不論是什麼工作，為自己負責就好」、「有的家人是毒家人，該斷捨離就斷」、「有些事能忍，受辱時就不行」等，希望原PO重新振作。

不少人也給出具體建議，包含「零工賺的不一定比正職少，但一定比正職不穩定，福利相對也較少」、「還是邊打零工邊找正職吧，終究比較有保障」、「也可以當學徒，只要你肯學」、「餐飲業正職基本上不要求工作經驗」等，鼓勵原PO勇於嘗試。