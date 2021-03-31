聽新聞
test
0:00 / 0:00

工程師想賺外快！ 網見他當「熊貓族」急勸：投資自己最實在

聯合新聞網 / 綜合報導
一名工程師想利用假日賺外快，但不少網友反而苦勸他趁年輕多投資自己比較實在。示意圖／ingimage
一名工程師想利用假日賺外快，但不少網友反而苦勸他趁年輕多投資自己比較實在。示意圖／ingimage

工程師薪資好且收入穩定，對不少人來說是具有憧憬的職業，但有一名擔任工程師的男子透露想利用假日「跑外送」，希望能多少再賺一些收入，不過許多網友聽了反而勸他「趁年輕多投資自己比較實在」。

原PO在Dcard發文表示，自己在桃園某間系統廠擔任工程師，月領46K，每天準時5點下班，「其實我心裡還是很想加班，留下來賺加班費的，畢竟現在年輕當然會想多賺」，但他也坦言如果加班真的有事情就會做不完。

原PO希望利用假日跑外送來賺額外的錢，「每個月可以多領個5千或1萬元也好」，但查了資料發現外送市場飽和，已經不好賺了，且容易發生危險，因此好奇上網發問「請各位給我建議，目前是考慮做Ubereats，聽說比較能讓兼職來做，謝謝」。

然而，許多網友則認為原PO反而要利用時間多投資自己，「有一個這麼穩定的正職，薪水也還行，趕快趁年輕利用假日去進修或培養興趣啊！趁年輕投資自己，以後的收入才會翻倍」、「可以學投資啊」、「多學一些財經的課，比較實用」。

Dcard 薪資 工程師 外送員

延伸閱讀

陸網新疆棉怒火燒到NIKE「帶貨直播」 女直播主尷尬開播不敢賣貨

陸網新疆棉怒火燒到NIKE「帶貨直播」 女直播主尷尬開播不敢賣貨

她嘆出社會三年半沒漲薪… 網一面倒：年資不是重點

她嘆出社會三年半沒漲薪… 網一面倒：年資不是重點

相關新聞

打零工遭酸「下等人的工作」 她無奈：賺得少就要被羞辱？

許多人進入社會後的首要目標，就是迅速找到一份穩定的正職，然而，若遲遲應徵不到合適工作，在經濟壓力下也有人選擇先打零工存錢。不過，近日一名網友指出，自己靠打工維生，卻遭到親戚和家人鄙視，甚至被冤枉偷錢，讓她憤慨表示「再也不付孝親費」。

工程師想賺外快！ 網見他當「熊貓族」急勸：投資自己最實在

工程師薪資好且收入穩定，對不少人來說是具有憧憬的職業，但有一名擔任工程師的男子透露想利用假日「跑外送」，希望能多少再賺一些收入，不過許多網友聽了反而勸他「趁年輕多投資自己比較實在」。

「在新加坡 廚師被視為低層工作」 她來台灣找到自己 拿下亞洲50大甜點主廚

她用法國技術堆砌台灣味，拿下2021年亞洲50大最佳甜點主廚的頭銜。

他好奇為何一堆人想去日本工作 網曝內幕勸：只適合去玩

台灣低薪問題存在已久，許多人都傾向出國尋找就業機會，雖然得離鄉背井，但收入也比在台灣來得多，就有網友發文提問說有高比例的畢業生都想去日本工作，比其他國家或地區更熱門，這樣的情況讓他好奇為何一堆人都想往日本跑？

青年勞工 46%不曾換工作

年輕人愛換工作，但「職場快閃族」可能是偏見。勞動部昨在青年節公布年度「青年勞工（十五到廿九歲）就業狀況調查」，調查顯示青...

小吃店怨「26k請不到台灣人」 他嘆：只有外籍員工應徵

一般小吃店員工的薪水大概要給多少才合理呢？日前一名網友發文透露「現在要徵員工真的好難，尤其是台灣人」，而他所開出的薪水為26k，月休4天，一天工作8小時，可是卻一直等不到人應徵，反而是店內外籍員工還自告奮勇的想帶朋友一起來工作，讓他很感嘆「不能怪台灣慣老闆多，只想低薪請會做事的外勞人士」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。