工程師想賺外快！ 網見他當「熊貓族」急勸：投資自己最實在

工程師薪資好且收入穩定，對不少人來說是具有憧憬的職業，但有一名擔任工程師的男子透露想利用假日「跑外送」，希望能多少再賺一些收入，不過許多網友聽了反而勸他「趁年輕多投資自己比較實在」。

原PO在Dcard發文表示，自己在桃園某間系統廠擔任工程師，月領46K，每天準時5點下班，「其實我心裡還是很想加班，留下來賺加班費的，畢竟現在年輕當然會想多賺」，但他也坦言如果加班真的有事情就會做不完。

原PO希望利用假日跑外送來賺額外的錢，「每個月可以多領個5千或1萬元也好」，但查了資料發現外送市場飽和，已經不好賺了，且容易發生危險，因此好奇上網發問「請各位給我建議，目前是考慮做Ubereats，聽說比較能讓兼職來做，謝謝」。

然而，許多網友則認為原PO反而要利用時間多投資自己，「有一個這麼穩定的正職，薪水也還行，趕快趁年輕利用假日去進修或培養興趣啊！趁年輕投資自己，以後的收入才會翻倍」、「可以學投資啊」、「多學一些財經的課，比較實用」。