他好奇為何一堆人想去日本工作 網曝內幕勸：只適合去玩

台灣低薪問題存在已久，許多人都傾向出國尋找就業機會，雖然得離鄉背井，但收入也比在台灣來得多，就有網友發文提問說有高比例的畢業生都想去日本工作，比其他國家或地區更熱門，這樣的情況讓他好奇為何一堆人都想往日本跑？

原PO日前在PTT寫道，看到新聞報導說畢業生有45.5%的人想去日本工作，比例之高勝過美國、歐洲、澳洲等地區，不知道是不是因為日本離台灣比較近還是有其他原因，這樣的狀況讓原PO想問鄉民們的意見，「為什麼會有這麼多人想去日本當台勞啊？去日本真的有這麼好嗎？」

貼文一出引來熱烈討論，「省下去日本玩的錢吧」、「日本薪資高，職場比台灣友善很多，至少不會勾心鬥角」、「比較近啊」、「公民水準比較高吧」、「薪水高，而且會用外國人的公司日本眉角沒那麼誇張」、「可以去進步國家生活啊，文化接近、離家鄉也近」、「同樣是做血汗底層勞工，日本的條件好太多，同樣領最低薪資，日本爽度高」、「看情況啦，你本事夠日本人就會尊重你」。

不過也有多數人不看好的說，「日本只適合去玩，真心建議，想去工作都是粉紅泡泡看太多」、「說日本友善的絕對都是井蛙，對觀光客當然友善，職場友善別笑死人好不好」、「回台工作以後覺得台灣職場壓力和日本比，給薪少一點好像真的說得過去，日本職場非常高壓之外，生活也很高壓，回台覺得生活開心很多」、「台灣還有颱風假連休特休等假，日本你敢說要休假嗎？」、「日本超排外的啦，你要升遷我看很難」。